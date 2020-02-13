Своим мародерством ВСУ шокировали даже украинских волонтеров

13.02.2020, Киев, Игорь Шаповалов

Украинские каратели в Донбассе с попустительства командования занимаются массовым мародёрством, в процессе которого разбирают на составляющие и вывозят целые дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский «волонтёр» Ольга Решетилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада собирается на ротацию из прифронтового села Пески. Вот эти металлические рейки бойцы любовно собрали, чтобы отвезти домой», – рассказывает волонтер, публикуя соответствующий снимок.

«Также срезали крыши с гаражей. Аккуратно вынули окна из домов. Сбили плитку и собрали деревянные срубы. Все это повезут с собой. Хозяева. Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры бригады были не в курсе, что происходит. Шестой год смотрю на это, и опускаются руки. Оказывается, что по фактам мародерства в бригаде работает комиссия еще от вчера. А вы говорите, я наговариваю», – написала волонтер.

Сообщение прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Друзья, один только пример, как ВСУ защищают украинцев от их имущества. А сколько такого было за шесть лет гражданской войны. Когда же это все закончится, когда виновные понесут наказание», – возмутился политик на своей странице в соцсети.