13.02.2020, Киев, Игорь Шаповалов
 
Военные преступления, Донбасс, Криминал, Украина
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Своим мародерством ВСУ шокировали даже украинских волонтеров


Украинские каратели в Донбассе с попустительства командования занимаются массовым мародёрством, в процессе которого разбирают на составляющие и вывозят целые дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский «волонтёр» Ольга Решетилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада собирается на ротацию из прифронтового села Пески. Вот эти металлические рейки бойцы любовно собрали, чтобы отвезти домой», – рассказывает волонтер, публикуя соответствующий снимок.

«Также срезали крыши с гаражей. Аккуратно вынули окна из домов. Сбили плитку и собрали деревянные срубы. Все это повезут с собой. Хозяева. Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры бригады были не в курсе, что происходит. Шестой год смотрю на это, и опускаются руки. Оказывается, что по фактам мародерства в бригаде работает комиссия еще от вчера. А вы говорите, я наговариваю», – написала волонтер.

Сообщение прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Друзья, один только пример, как ВСУ защищают украинцев от их имущества. А сколько такого было за шесть лет гражданской войны. Когда же это все закончится, когда виновные понесут наказание», – возмутился политик на своей странице в соцсети.

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