Своими мирными инициативами Китай заявил об участии в новом миропорядке – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
27.02.2023 15:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Выдвинув свой мирный план по Украине, Китай заявил об участии в будущем определении миропорядка.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдвинув свой мирный план по Украине, Китай заявил об участии в будущем определении миропорядка....

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По мнению Старикова, Китай будет участвовать в создании новой архитектуры безопасности после разрешения конфликта на Украине.

«Что сейчас делает Китай? Китай решил занять, то есть он уже занимает, как вторая страна в биполярном мире, потому что мир был монополярный, сейчас уже даже американцы говорят, что мир биполярный, как вторая страна по военной и экономической мощи на уровне США, решил занять свою нишу в решении вопросов, связанных с созданием новой архитектуры безопасности, которая будет создана по той конференции, о которой я говорю, об украинской конференции по окончании российско-украинской войны.

Это будет большая конференция о новой безопасности. «Хельсинки 2.0», может быть, «Стамбул 2.0». Архитектура безопасности будет новой», – сказал эксперт.

 

 «По моему мнению, Китай решил, он на свою сторону притягивает страны так называемого «глобального Юга». А это 6,3 миллиарда [населения]. В Китае 3 миллиарда, в Индии полтора миллиарда, в Саудовской Аравии, Бразилии, Малайзии, Южно-Африканской Республике», – заявил Стариков.

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