«Сволочь искоренять и уничтожать»: Массовые репрессии накроют Запорожье

09.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В Запорожье доминируют пророссийские настроения и без какого-либо кремлёвского вмешательства.

Об этом заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука рассказал в эфире канала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера я был в институте стратегических исследований. Там была проведена презентация очередного ряда исследований «Региональные паспорта безопасности», в том числе, там была информация и по Запорожской области.

Там есть, над чем работать даже без очевидного вторжения российской военной машины.

Там и сепаратистские настроения, и незаконные вооружённые формирования пророссийской направленности. Там есть, над чем работать, и я считаю, что это надо делать если не «позавчера», то «завтра».

Со всей это сволочью надо не разговаривать и договариваться, а ей надо искоренять и уничтожать», – заявил Тука.