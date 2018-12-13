“Сволочи, нелюди, русский рейх!”: Муждабаев истерит из-за задержания функционера меджлиса

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российские силовики задержали меджлисовского функционера Эдема Бекирова при пересечении границы с Крымом.

Об этом в своем блоге сообщил глава запрещенной в РФ экстремистской организации Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, Бекиров сам и его жена являются сторонниками и активными деятелями Меджлиса.

«Эдем Бекиров – один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена – Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа», – написал Чубаров.

В Меджлисе тут же стали давить на то, что задержанный болен и долго не протянет без необходимых лекарств, потому его нужно отпустить. По словам члена организации Гайаны Юксель, Бекирова обвиняют в тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.

«Эдем ага обвиняют по ст. 222 ч. 2 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Маразматичные действия, направленные на дискредитацию крымских татар и национального движения. Как человек с таким состоянием здоровья может использовать оружие. Самое ужасное то, что сейчас у него нет ухода, медицинской помощи», – написала она в своем блоге.

К ее словам присоединился российский пропагандист Айдер Муждабаев, разразившийся истерикой в своем блоге:

«У него нет ноги, он ходит на протезе. Принимает по 16 жизненно важных таблеток в день от разных болезней (лекарства остались у таксиста), с которыми борется который год. Он по-настоящему святой, чистый, всеми своими делами, мыслями. Крымский татарин до мозга костей, всей душой и кожей. Сволочи, нелюди, русский рейх, бессмысленный и беспощадный».