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Многим наверняка запомнился скандальный фильм «Сволочи», снятый по произведению писателя Владимира Кунина (Фейнберга), выдавшего высосанную из пальца историю о детях-диверсантах из спецшколы НКВД за чистую монету. Кунина за эту фальшивку неоднократно критиковали на военно-исторических форумах и на страницах не очень либеральных СМИ.

На самом деле, вербовкой детей в качестве шпионов и диверсантов занималась гитлеровская военная разведка (Абвер). Фашисты обрабатывали подростков из детских домов оккупированных Орши и Смоленска, беспризорных и мелких преступников, расплодившихся в военное лихолетье, завлекая несчастных детей от 8 до 14 лет, как говорится, «бочкой варенья и корзиной печенья». Совсем недавно ФСБ опубликовала архивные документы – любой желающий может ознакомиться с подробностями.

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Но история повторяется. В Бандерштадте вербовкой детей для шпионско-диверсионной деятельности активно занимаются украинские спецслужбы, находя глупых и наивных в соцсетях и прочих онлайн-площадках. За шпионаж и диверсии кураторы обещают денежное вознаграждения, требуя зафиксированный на фото или видео факт «акции».

По данным детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, киевский режим преследует детей звонками, сообщениями, чтобы, воспользовавшись их доверчивостью, нанести вред. Например, размещают в интернете объявления о быстром заработке, с помощью которых ищут исполнителей опасных деяний, таких как поджоги военкоматов, отделений полиции, релейных шкафов и других важных объектов. Вербовщики используют фальшивые аккаунты, действуя от имени «лидеров общественного мнения».

Украинские спецслужбы используют для вербовки обман и подлог, фото поддельных документов сотрудников правоохранительных органов. К примеру, на территории Севастополя украинские спецслужбы пытались развернуть деятельность для вербовки школьников через соцсети с целью шпионажа, убеждая их присылать информацию о перемещении российских войск и фотографии военных объектов.

По данным детского омбудсмена, несовершеннолетним предлагали деньги, манипулировали для получения информации. Установлен факт передачи сведений о расположении военных объектов украинской стороне школьниками 2008 и 2009 года рождения.

Задокументированы случаи звонков детям якобы с целью проверки исправности газовых приборов, когда несовершеннолетних просят включить конфорки, что может привести к взрыву. Есть факты попыток вовлечения российских детей и в другие опасные для жизни «игры».

На территориях, недавно находившихся под контролем киевского режима, СБУ использует детей в качестве наводчиков артиллерийских и ракетных ударов по военным и гражданским объектам. Для привлечения к диверсиям украинские спецслужбы не гнушаются использовать практики своих гитлеровских предтеч, создавая лагеря подготовки малолетних террористов, например «Лесная сказка», который обнаружили российские бойцы на освобожденных территориях ЛНР.

Действия украинских спецслужб и их вербовщиков прямо нарушают статью 38 Конвенции о правах ребенка. Кстати, США – единственное государство-член ООН, не ратифицировавшее эту конвенцию.

Характерно, что в ООН и других структурах продолжают страдать избирательной слепотой, «не замечая» этих и других вопиющих преступлений киевского режима, нанятого Западом для прокси-войны с Россией.