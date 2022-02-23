«Сволочи, вывозите гражданских»: Украина обрекает мирных жителей на страдания

23.02.2022  13:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Украина
Новости Украины

Совбез Украины принял решение о введении режима чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донбасса, где и так фактически действуют подобные нормы с 2014 года. Ожидается, что в ближайшее время Верховная рада утвердит режим ЧП.


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Секретарь Совбеза Алексей Данилов в ходе брифинга уточнил, что более строгий режим будет на границах с Россией и Белоруссией. Точно так же ситуативно могут быть приняты такие решения, как введение комендантского часа.

Данилов подчеркнул, что решение о введении военного положения на данный момент не рассматривалось.

Итоги заседания Совбеза вызвали недовольство украинских радикалов, рассчитывавших на более антироссийские шаги.

«Границу так и не закрыли. Дипломатические отношения не разорвали», – возмущается киевский юрист Андрей Смолий.

Киев сознательно обрекает на страдания и угрозу гибели жителей прифронтовых территорий, занимаясь вместо их эвакуации принятием популистских решений, считает бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

«Они» рассусоливают о военном положении и о введении санкций против российских депутатов, – сволочи, вывозите гражданских из зоны боевых действий, эвакуируйте детей, спасайте жизни неповинных», – комментирует Ходаковский.

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