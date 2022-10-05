Своя рубашка ближе к телу: европейцы уже не готовы отрывать от себя ради Украины

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Новости Украины

Одной из причин начавшихся в Европе социальных протестов, в ходе которых звучат также требования отмены антироссийских санкций, является нежелание европейцев жертвовать свои благополучием ради украинцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

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«С одной стороны, культурные коды украинцев и других европейцев близки, чтобы понимать друг друга. Но с другой — это разные люди. Выражение поддержки Украине стало формой политического перформанса, но когда дело доходит до конкретных мер помощи Киеву, ответы не столь убедительны. Нужно что-то взять у себя и отдать другому. Первый месяц была эмоциональная атмосфера, но потом она начала угасать», – сказал Межевич «Известиям».

В свою очередь доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что сейчас налицо серьезные общемировые тенденции, в частности в Европе.

«Это связано с отрывом политических элит, принимающих решения, от населения. Они делают это в угоду своему истеблишменту, ближайшему окружению и неким лоббистам. Сейчас европейская экономика еще больше останавливается, речь идет о замораживании некоторых областей производства, в том числе и столпов промышленности — автомобилестроения, химической промышленности, металлургии. Поставки металлургического производства из России и поставки энергоресурсов, которые были нарушены, — это два основных момента, которые очень влияют на ситуацию в промышленном производстве в ЕС», – говорит эксперт.

По ее словам, эти проблемы наносят удар по производству и негативно сказываются на уровне жизни и доходах населения.

«Рост инфляции затрагивает не только стоимость продуктов, но и промышленное производство. Это серьезный системный сбой, который приобрел катастрофические масштабы. Позиция Евросоюза и США вызывает у местных жителей много вопросов. Решение этих проблем одно — восстановление взаимодействия с Россией. Лишь в этом случае можно что-то изменить. В противном случае экономику ЕС будет и дальше засасывать в воронку. Происходит сильная деградация социальной политики, и люди ощущают, что экономический кризис приведет к еще большему упадку социальной системы. Так что протесты в Европе будут только расти», – прогнозирует Еремина.