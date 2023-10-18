Свою сборку БПЛА освоим быстро, своих деталей не будет ещё долго – Сапоньков

Решение Минпромторга направить 60 миллиардов рублей на проект «Беспилотные авиационные системы» с целью выйти на полноценное отечественное производство коптеров к 2025 году похвальное, но мало выполнимое. Электронная начинка БПЛА, которая составляет 90% его функционала, в России не производится, и за столь короткий срок наладить производство не реально.

Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Здесь ключевой момент в бирке «Сделано в России». Они и так производятся, собираются в России, потому что они поставляются по запчастям: отдельно двигатель, отдельно платы и прочее. Винты, моторная группа – всё это собирается здесь, если идёт речь о беспилотниках двух иностранных фирм, которые у нас летают и являются хорошими законченными продуктами. Понятно, что они просто закупаются за рубежом. Поэтому, если речь идет о том, чтобы провести именно локализацию до 2025 года, то собственное производство к этому сроку физически невозможно. Если, к примеру, двигатель можно, конечно, купить, установки по намотке – и всё это дело собрать, то с электроникой это просто невозможно. Потому что внутри каждого коптера, а особенно разведчика, стоит очень мощный компьютер, очень дорогая и мощная камера, в том числе с тепловизорами. Всё это богатство в России просто не производится. Для этого нужно просто закупать производственные линии, можно сказать, даже заводы закупать, и внутри России начинать производить электронику. И опять же, если заказать в Китае плату отдельно, корпус, камеры привезти в Россию, всё это собрать в единый продукт и повесить бирочку «Сделано в России», то это можно сделать даже раньше», – считает военкор.

Тем не менее, производство беспилотников заявлено в Татарстане, Ростовской области и Севастополе.

«Да, производство будет. Более того, сейчас даже, и я знаю несколько случаев, пошли от обратного – и стали выкупать торговые центры, и внутри них разворачивается производство. В Санкт-Петербурге были такие случаи, в других городах. Поэтому технически завод – именно для сборки. Но дальше мы упираемся в две вещи. Первое – это электроника, которая вообще не производится. Потому что, если мы начинаем собирать нормальные беспилотники, мы упираемся в вычислительные мощности. Мы смотрим: туда надо поставить камеру, к камере тепловизор, и желательно прикрутить какие-то элементы для интеллектуального или машинного зрения. А для этого сразу нужно мощнейший такой, хороший компьютер, который производится только в Америке, ну или в недружественных нам странах. В России физически их нет вообще, даже в проекте. И сразу у нас весь коптер на 90% становится из импортных комплектующих», – подчеркнул Сапоньков.

Он напомнил, как в начале производителей беспилотников-камикадзе «Ланцет» выставляли чуть ли не на посмешище. Там использованы прорывные технологии, но по части электроники тоже не отечественные.

«По электронике я не могу сказать. Там есть разные всякие слухи, те же наши оппоненты выкладывали внутрянку из него. «Ланцет» – это действительно прямо прорывная технология, и очень хороший отечественный продукт, без преувеличения. Проект «Ланцет» 5-6 лет ввели и к нему критически относились. Когда в 2020 году показывали на выставке, сразу на разработчиков обрушился шквал критики: что вы тут сделали, у нас всё хорошо, у нас есть артиллерия, есть крылатые ракеты, а вы какие-то игрушки из пластика делаете. Слава богу, довели его», – заключил Сапоньков.