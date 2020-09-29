СВР: США и белорусская оппозиция готовят убийство католического священника

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Государственный департамент Соединенных Штатов радикализирует протесты в Белоруссии.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов.

«Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО», – цитирует Нарышкина официальный сайт СВР.

По имеющимся у российской разведки данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства.

«Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях. До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих», – сказал Нарышкин.

Он полагает, что по замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», – сказал Нарышкин.