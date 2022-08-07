«Священная корова» под обстрелом. Что стоит за жестким наездом Amnesty International на ВСУ

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Новости Украины

На неделе случилось небывалое. Amnesty International обидела бусинок: в свежем отчете этой международной правозащитной организации указали, что ВСУ размещают военные объекты в жилых районах, больницах и школах и, тем самым, не только нарушают законы войны, но и подвергают опасности мирное население.

Такие выводы правозащитники сделали на основе посещения 29 школ в подконтрольной Киеву части Донбасса, в 22 из которых находились или личный состав ВСУ, или военная техника. Впрочем, не школами едиными – в Артемовске огневую позицию оборудовали в вузе.

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Такая практика наблюдается не только на Донбассе: зафиксированы случаи нанесения украинской армией ударов из жилых домов в 19 городах в различных регионах, включая Харьковскую и Николаевскую области.

В отчёте также говорится, что ВСУ совершенно не заботит такая вещь, как минимизация возможных жертв среди гражданских. Такой вывод сделан из-за отсутствия эвакуации жильцов из соседних с огневыми точками зданий.

Таким образом, можно считать, что тайна ударов по ТРЦ в Кременчуге и жилому дому в Одессе, и даже по музею Григория Сковороды на Харьковщине, которые неизменно приводились украинской пропагандой в качестве наглядных доказательств немотивированных и неизбирательных русских зверств, наконец-то раскрыта.

А помните, как переобувшийся ведущий канала «Наш» Макс Назаров бил себя в грудь, доказывая, что, «если наши целятся и попадают в склады с боеприпасами и штабы с их военными, то эти падлы лупят по гражданским»?

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», – констатировала генсек Amnesty International Агнес Калламар.

И именно эта ее фраза больше всего выбесила украинский агитпроп, который сорвался с цепи как по команде, отрабатывая нехитрую линейку тезисов, главный из которых прост, как доска: мы же «жертвы агрессии», а раз так, то нам все позволено.

По теме оттоптались практически все столпы режима.

«Каждый, кто уравнивает жертву и насильника, кто амнистирует Россию, и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей вы разделяете с ними», – возмутился Зепенский..

В общем, приехали, конечная: Amnesty International – террористическая организация. Осталось проголосовать в Раде за соответствующий закон – и дело в шляпе.

Подоляк, один из ближайших клевретов Зеленского, зачислил AI в «российские агенты»:

«Наши защитники отстаивают свой народ и семьи. Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть агентов влияния. Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде».

Поставил на вид правозащитникам и Кулеба, объявивший отчет «созданием фальшивой реальности, фальшивого баланса между преступником и жертвой»

Министр обороны Резников был прям как доска: мол, не позволим порочить нашу армию:

«Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет».

Если же отбросить эмоции, вообще непонятно, что такого страшного заметили в своем отчете правозащитники. Когда та же Amnesty International в прошлые годы обвиняла власти ДНР и ЛНР в нарушениях прав человека, в Киеве одобрительно подгавкивали и не высказывали сомнений в объективности и непроплаченности таких оценок. Тот же Порошенко спокойно пережил всплывшую наружу правду о тайных тюрьмах СБУ – тогда киевская истерика была на несколько тонов меньше и тише.

Есть лишь одно правдоподобное объяснение такой нервной реакции. За полгода существования в статусе выведенной из зоны любой критики на Западе «священной коровы» киевские отвыкли от претензий в свой адрес и свято уверовали в то, что им будет сходить с рук решительно все – по принципу, что «это наши сукины дети». А тут произошло непонятное. Вроде как контора западная, а говорит неприятные киевским ушам вещи. А может, только – тсссс – перед нами первый звоночек грядущей смены тональности западного дискурса в отношении Украины? Боюсь, это было бы поспешным выводом.

На этом история вполне могла бы и завершиться, однако в Киеве решили попробовать «прогнуть» Amnesty International в типичном для себя духе – накинувшись всем кагалом на одного. В результате сайт организации был атакован множеством украинских ботов с примитивными тезисами в духе «Чей Крым?».

Другие бы на их месте пошли на попятную – рассудив, что это тот случай, когда проще дать, чем объяснить, почему не хочется. Но Amnesty на удивление не прогнулась. А ее руководство еще раз повторило свои обвинения, заявив, что отступать от своих слов не намерено:

«Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак. Выводы основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследований на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно. Если мы обнаружим нарушения Украиной международного гуманитарного права, как мы сделали в этом случае, будем сообщать о них честно и точно», – отметил в комментарии глава французского бюро AI Жан-Клод Самуйе.

По его словам, организация еще в последних числах июля направила украинским властям точные координаты мест, где ВСУ размещают вооружения на гражданских объектах, попросив дать на это какой-либо ответ, но так его и не получила.

Зато удалось прогнуть директора украинского филиала Amnesty, заявившей об увольнении с работы в знак протеста против обнародования доклада:

«Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников».

Чисто по человечески и заявление и поступок пани Оксаны Покальчук вполне понятны – с волками жить…Живя в стране, где можно загреметь в СБУ за «неправильный» телефонный разговор, я бы тоже не спешил осуждать ВСУ.

«По жалобам уволившейся, организация не понимает локального украинского контекста. Мне вот тоже интересно, каким таким может быть этот контекст, чтобы сделать оправданным превращение гражданского населения в прикрытие. И неясно, почему правозащитная организация должна брать такой контекст в расчёт. И неясно, почему украинская «правозащитница» не уволилась и молчала о преступлениях, когда они происходили. Неужели украинские правозащитники увольняются только в том случае, когда об этих преступлениях начинают говорить? В таком случае они защищают исключительно права преступников», – рассуждает журналистка Марина Ахмедова.

Впрочем, как выяснилось, западная пресса тоже в большинстве своем не вполне понимает специфический украинский контекст. А потому – история о преступлениях ВСУ – на первых полосах европейских газет. Вот, например, немецкая WELT.

Британский The Economist тоже испортился. Несите другой.

С одной стороны, конечно, два абзаца с критикой Киева в большом материале про «плохую Россию» – это на общем фоне сущая мелочь, которую никто не заметит. С другой стороны, пусть и два абзаца, но об этом пишут на первых полосах, чего раньше было невозможно представить.

Можно ли надеяться, что после этого случая ООН, G7, НАТО, ЕС и все мировое сообщество прекратят поставлять оружие Украине, введут санкции и повезут Зеленского в Гаагу? Или же – просто заменят «неправильное» и нагло льющее воду «на мельницу Путина» руководство Amnesty International, чтобы не мешало «кому надо» истреблять свой собственный народ?