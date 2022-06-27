Священник Андрей Ткачев не сдержался: Вам нет пощады, падлы нацистские!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Уничтожение идейных украинских нацистов «не только не воспрещается, но требуется нравственным законом».

Об этом написал в своем Telegram-канале известный священник Андрей Ткачев, вынужденный покинуть Киев после госпереворота в 2014 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Есть такая падла – Друзенко. Это он вслух сказал о кастрировании наших пленных. Я с этой падлой учился на первом курсе Киевской семинарии (да-да, такие суки учатся в семинариях). Так вот он – не творец идеи. Он просто озвучил то, что делали фашисты и без него (хотя лично он ответственен и ответит). Они реально кастрировали наших парней, попавших в плен. У меня кипит душа. Число немалое. Но хотя бы это был и просто один человек, это запредельно. Тема простая: перед нами такая бесовская гнусь (идейные укры), что уничтожение её не только не воспрещается, но Требуется нравственным законом. У нас в плену до 7 тысяч укро-вояк. А что если поотрезать им все причандалы в ноль, и отправить эту армию кастратов домой? Для этого только нужно осветить эту тему максимально. Это же они, падлы сине-желтые, так с нашими поступают. Мы же такого не далаем! Господи! Доколе милосердие и совестливость будут козлами вонючими приниматься, как слабость? Ей Богу, у меня кончается всякое христианское милосердие. У меня всплывают в уме слова Исайи и Иеремии. Мы будем, конечно, кормить и жалеть эту пленную перхоть, но пора проснуться и праведному гневу. Идейные самсостийники это бесовня, и они способны на все бесовское. Нельзя с ними баловаться. В ноль и под корень», – пишет Ткачев.

Он также обращает внимание на позицию верхушки УПЦ МП, которая во главе с Киевским митрополитом Онуфрием фактически перешла на сторону бандеровского режима.

«А этот «святой» Онуфрий хоть раз заикнулся о запредельных делах фашистской перхоти? Нет. Молчит. «Исихастствует». Такой он и «святой», если что. Вам нет пощады, падлы нацистские! Идейные и стихийные, вам нет пощады. За одного мальчишку кастрированного вас нужно обнулять тысячами. Вы сами себе это наколядовали. Ваше личное человеко-ненавистничество, принятое в виде идеи, сотрет вас, гнид, с лица земли. Моисей Угрин, кастрированный полькой, поможет нам. Все святые Печерские помогут нам, ибо вы – нация христопродавцев. Я вам лично, суки, кастрированных пацанов не прощу. И вспомню об этом сто раз еще. Я вам, гады, и на Страшном Суде о кастрированных парнях напомню. И когда вас вешать будут, падлы, я вам тоже кастрированных пацанов вспомню. Готовьтесь, падлы. У Бога у же все решено», – пишет Ткачев.