Священник из Львова: Украинцы пошли по самоубийственному пути

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В 1991 году сторонники украинской самостийности получили «геополитический подарок» от советской эпохи, однако вместо развития страны выбрали самоубийственный путь радикального национализма.

Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ленин, Сталин, Хрущев сформировали сложное геополитическое тело, ранее не существовавшее. В принципе, если бы украинцы показали себя ответственным народом и в лице своего политикума они бы как к манне небесной отнеслись к этому неслыханному геополитическому подарку и, как действительно самая динамичная, богатая, могучая в потенциале республика бывшего Союза, могла бы стать флагманом европейской экономики. Сто процентов. Это было бы видно в первые два-три года независимости», – рассказывает Ткачев.

Священник недоумевает, почему Украина, вместо становления страной с самым высоким уровнем жизни в Европе, выбрала путь стремительного самоуничтожения.

«Но они выбрали другой путь – уничтожение собственной страны, поиски виноватых, совершенно неконструктивные, дикие идеологии, войну со своим народом, попытку селекции чистого «украинства», на основании которой уже можно отделять каких-от «свидомых» украинцев от не «свидомых», «настоящих» от «не настоящих». Пошли по какому-то самоубийственному пути», – добавил он.

Ткачев считает, что украинцы сами виноваты в уничтожении страны в границах 1991 года.

«Если ты не ценишь то, что тебе дали, то теряешь это. Это – закон жизни человека и государства. «Что имеешь – не хранишь, потерявши – плачешь». Поэтому тут некого винить вообще. Вопрос кто виноват – кристально понятен. Такой подарок, как украинская государственность, – с промышленностью, с природными условиями, с географическим положением, довольно трудолюбивым и миролюбивым народом… Нужно постараться, чтобы таких людей выскалить, выдрессировать в бесноватое состояние», – подытожил протоиерей.