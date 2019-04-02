Священник из Одессы: Запад хочет превратить Сербию в подобие Украины

02.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Критика сербской оппозиции в адрес Патриарха Иринея, отказавшегося поддержать проходящие с декабря в Белграде антиправительственные акции протеста, свидетельствует о намерении Запада превратить Сербию в подобие Украины, где после Евромайдана царит русофобия и террор.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-секретарь Одесской епархии священник Андрей Новиков, вынужденный в 2014 переехать в Москву из-за угрозы репрессий после победы Евромайдана.

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«Сербы уже пережили один майдан. Судя по тому, какую я вижу информацию, это похоже на прозападное антирусское, антиславянское движение.

Православной Церкви от этого ничего хорошего ожидать не стоит. По их лозунгам и стилю происходящее похоже на то, что финансирует фонд Сороса.

Если сербская оппозиция позволяет себе такие высказывания в адрес Патриарха уже сегодня, то можно представить, что будет, когда они будут при власти.

Еще раз повторюсь, что ни Церкви, ни сербскому народу, ни России, ни вообще православной цивилизации ничего хорошего от прихода любых прозападных сил ожидать не стоит…

Запад не устраивает, что сохраняется связь с Россией, ориентация на православную цивилизацию. Им нужно радикальное, абсолютно западническое по отношению к своей культуре правительство, чтобы в Сербии было что-то наподобие Украины», – заявил отец Андрей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», выступая на мемориальном мероприятии в Нише, посвященном 20-летию начала бомбардировок Югославии войсками НАТО, Патриарх Ириней раскритиковал акции протеста оппозиции.

«То, что происходит на улицах – не к добру. Это придаёт силы нашим врагам», – сказал глава Сербской Церкви.

Такие слова вызвали гнев со стороны радикальных участников протеста. Члены «Союза за Сербию» написали Патриарху письмо, в котором выразили недоумение, «почему протесты в принципе стали темой его выступления на мероприятии, посвященном началу бомбардировок НАТО», а также обвинили его во вмешательстве в политические вопросы, что «не пристало человеку его положения».