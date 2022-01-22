Священник: На Донбассе важно исправить искусственное занижение числа русских при Украине

Новости Украины

На Украине, как в советское время, так и особенно при «незалежности», искусственно занижали число русского населения, убеждая граждан путем различных манипуляций в том, чтобы указать свою национальность как «украинец».

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил известный православный миссионер игумен Кирилл Сахаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донбассу: не секрет, что за годы «незалежности», да и раньше, власти старались искусственно нарастить процент украинцев по паспорту у жителей УССР и потом Украины. И очень часто это было под давлением. Приходит человек оформлять паспорт: – «Как запишем национальность? – Я русский. – Но ты же на Украине живёшь, и для того, чтобы тебе всё оформить, надо тебе там туда-сюда-туда. – Да ладно, пишите украинец». И таким образом процент накручен немалый. С какой целью это было всё целенаправленно? Для того, чтобы снизить процент русских до такой степени, чтобы это уже было в качестве национального меньшинства со всеми вытекающими последствиями. Обязательствами перед всеми европейскими нормами, что касается культуры, образования и так далее», – рассказал священник.

В связи с этим он подчеркнул чрезвычайную важность выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

«Поэтому совершенно актуальна такая контрволна для Донбасса, для того, чтобы этот промежуточный слой, которые по недоразумению стали украинцами. Даже если они по сознанию русские и патриоты, и сторонники единства с Россией – всё равно это заноза, которая фиксирует, что они украинцы, она всегда чревата, что при каком-то раскладе она даст осложнение. Поэтому нужно в этом плане вести работу», – объяснил игумен Кирилл.