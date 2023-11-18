Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

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Протоиерей Алексей Уминский, известный своей поддержкой блогера-уголовника Алексея Навального, призвал верующих не посещать те храмы, где во время Божественной Литургии произносится молитва за победу русского воинства.

Об этом он заявил в интервью иноагенту, бывшему главреду радиостанции «Эху Москвы» Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если есть храм, где есть священники, которые стараются не очень сильно военный дух укреплять на литургии и со своей собственной позиции больше молятся о мире, нежели о победе, и понимают, что любая победа – это пиррова победа, которая равна самоуничтожению, православные должны их искать. Искать людей единомысленных, которые их смогут утешить на исповеди, разрешить эту проблему в личном общении со священником», – сказал Уминский.

Священнику-навальнисту в эфире телеканала «Спас» ответил епископ Питирим (Творогов). Он назвал Уминского «метостазой болезни либерализма, которая проникла в нашу Церковь».

«Позиция очень лукавая. На нее ответил святитель Филарет Московский: люби своих врагов, бей врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими. В данной ситуации мы столкнулись с врагами Отечества, с ними воюют наши воины. Это не столько украинцы, сколько те, кто стоит за Украиной. Мы молились за мир 8 лет, пока шла война на Донбассе. Как только началась СВО, ситуация изменилась кардинальным образом. Мы стали молиться за победу, потому что не наступит мир, пока не наступит победа. Если мы перестанем это делать, мы получим внутреннюю смуту в России и революцию», – сказал владыка Питирим.

Священник Святослав Шевченко считает позицию «неотолстовством», то есть перепетой на новый лад позицией писателя Льва Толстого, за которую он был отлучен от Церкви.

«Не очень люблю формат «либерал пришёл к либералу», когда всё происходит по сценарию басни, где кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Герой сразу попадает в прокрустово ложе рукопожатности, чтобы понравится ведущему. Нет, я не сомневаюсь в искренности батюшки. Что я увидел и услышал? Это проповедь ереси «Либерального мира», которая, по своей сути, есть учение о непротивлении злу насилием на новый лад. Толстовство в современной обёртке. Главная подмена неотолстовцев – частное выдаётся за общее. Например, заповедь о примирении с ближним выдаётся за антивоенный тезис Христа. Если бы святые князья Александр Невский, Дмитрий Донской, полководцы Александр Суворов, праведный воин Фёдор Ушаков слушали подобные проповеди, то страну мы бы давно профукали», – написал Шевченко в тг-канале.

Политолог Сергей Карнаухов считает, что общественная позиция Уминского проплачена беглым олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским.

«И это не просто демарш. Ходорковский платит этому человеку в рясе, а он рассказывает нам, что убийца Пичугин (вор в законе – ред.), это почти апостол, а Навальный сошел с иконы. Мы слишком лояльны и боязливы к тому, что требует реакции. Каждый раз спотыкаемся о чьи-то интересы. Но пришло время защищать интересы не амбициозных Х, а России», – написал Карнаухов.