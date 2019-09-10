10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Наука, Общество, Религия, Россия, Скандал
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Священник РПЦ осудил теорию эволюции, заявив, что она не подтвердилась

Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирной считает, что теория эволюции Чарльза Дарвина является «совершенно ненаучной», поскольку она, по его мнению, якобы «абсолютно не подтвердилась», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил на конференции в Москве, передает «РИА Новости».

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«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал он.

По его мнению, нужно «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

Напомним, что теория эволюции Дарвина была описано в его работе «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованной в 1859 году. Ученый пришел к выводу, что существующие на Земле формы жизни — это не результат творения бога, некого высшего разума, а результат естественного отбора, наследственной изменчивости, изоляции и борьбы за существование.

Протоиерей Смирнов имеет скандальную репутацию из-за множества своих резких и неполиткорректных высказываний по вопросам светской жизни. Так, совсем недавно он обозвал “слабаками” и “ущербными” российских мужчин, за то, что их воспитывали матери. В этом мнении Смирнова поддержал еще один консерватор из РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин. Ранее протоиерей Смирнов назвал женщин “глупыми”, поскольку они по его мнению “слабее умом, чем мужчины”.

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