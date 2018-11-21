Священник РПЦ рассказал, что может возглавить Россия в мировом масштабе

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

РФ может “продать” Западу идеи контрреволюции и монархизма.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Ша!» высказал российский консервативный церковный публицист, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«У неё (России – прим. ред.) есть все шансы возглавить мировую контрреволюцию, предложить миру новое видение экономического и политического устройства. Точно так же, как мы это сделали, и сделали очень успешно, в XX веке», – говорит он.

Священнослужитель также пояснил, какими должны, по его мнению, быть эти идеи.

«Над законодательной, исполнительной и судебной властью должен быть высший арбитр, который может отменить решение любой из этих властей. Разделение власти – это лукавая ширма, за которой, на самом деле, кроется всевластие тех, кого никто не избирал и никто не контролирует, то есть финансовых, экономических и манипуляционно-политических элит», – отметил Чаплин.

По мнению протоиерея, Россия сможет предложить монархическую идею Западу.

«Запад – это наша паства, которая возомнила себя нашими пастырями. Там уже абсолютно очевиден, на уровне лозунгов, на уровне политики, на уровне народного самосознания, крах тех идей, на которых общества западных стран строились последние лет сто… Сейчас рост правых движений в Европе и победа трамповцев в Соединенных Штатах говорят о том, что люди устали от той модели околодемократической чуши, которую им впаривали на протяжении нескольких десятилетий, устали от политкорректности, устали от толерантности, устали от той лжи и лицемерия, которые кроются за этими понятиями и связанными с ними лозунгами, они ищут более прямой и честной политики. А эта прямая и честная политика всегда связана не с балансировкой интересов, не с манипуляциями, а с тем, что люди хотят слушать правду и жить по этой правде. Вот это для нас – самый потрясающий шанс», – резюмировал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление Всеволода Чаплина о том, что Вашингтон стремится сделать из Украины вражескую и агрессивную «АнтиРоссию» не только на политическом, но теперь ещё и на религиозном уровне.