Священник РПЦ сокрушается: скоро в церковных лавках будут торговать матрешками и раскрасками

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Традиционная русская церковная экономика практически уже умерла, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такой неутешительный вывод сделал в своем телеграм-канале “Православная политика” консервативный протоиерей РПЦ Всевоолод Чаплин.

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“О церковном виноделии уже на строке Euronews говорят. Ну а, собственно, что такого? Вещь традиционная и не греховная. Главное, чтобы водку и прочие крепкие напитки не делали – я вообще за их запрет. Впрочем, есть тут одно важное измерение. Традиционная русская церковная экономика явно умирает – практически уже умерла. Иконы, утварь, церковные сувениры не востребованы – спрос полностью удовлетворен и никогда не вернется к ситуации двадцати и даже десятилетней давности. Книгу скоро можно будет похоронить (останется только бесплатное распространение информации в электронном виде). Пожертвований в храмах становится разительно меньше”, – сетует протоиерей.

По мнению Чаплина, вполне вероятно, что скоро церковные предприятия РПЦ перейдут на выпуск матрешек с правителями и раскрасок со зверями.

“Но и этот рынок уже много кем освоен… Так что выход один: просто жить по средствам. А их будет не больше, чем, положим, у потребкооперации или сельской медицины”, – сокрушается церковник.