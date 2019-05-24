24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Общество, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Священникам Церкви Епифания запретили баллотироваться в депутаты

В подчиняюшейся Константинополю непризнанной Православной церкви Украины запретили своим архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Отмечается, что Синод запретил выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Сообщается, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

При этом не уточняется, какие могут быть «исключительные случаи» и условия.

Напомним, на состоявшихся в апреле президентских выборах ПЦУ открыто агитировала за Петра Порошенко, однако это не помогло бывшему президенту, который выборы проиграл с разгромным для себя счетом.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что по мнению почетного патриарха ПЦУ Филарета, в этой церковной структуре заправляют антиукраинские силы, влияющие на главу ПЦУ Епифания.

 

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