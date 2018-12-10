10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Скандал, Украина
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Священники, поддержавшие флешмоб в поддержку УПЦ оказались на “Миротворце”

Негласно курируемый МВД Украины скандальный стукаческий сайт “Миротворец” разместил фото священников УПЦ, которые ранее инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку канонической церкви и ее предстоятеля митрополита Онуфрия, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так, сайт разместил фото и данные настоятеля храма Серафима Саровского в Херсонской епархии УПЦ протоиерея Геннадия Шкиля, протоиерея Василия Начева, иерея Виталия Величко и других священнослужителей, на страницах которых в соцсетях раньше начали появляться посты с их фотографиями и табличками: “Я поддерживаю УПЦ, готов к вызовам в СБУ”.

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На “Миротворце” также появилось объявление с просьбой ко всем участникам “поповско-роскольницького флешмоба РПЦ самостоятельно зарегистрироваться на сайте”.

Это не первый случай политического преследования, давления и запугивания клира канонической УПЦ в отместку за их нежелание обьединяться с раскольниками в подконтрольную Стамбулу и Порошенко церковную структуру.

Так, на прошлой неделе сотрудники СБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненьской и Ровенской епархии УПЦ в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды. Отметим, что реальные факты разжигания вражды и ненависти в отношении УПЦ остаются вне зоны внимания промайданных украинских СМИ, а в ряде случаев журналисты оправдывают и поддерживают травлю священников.

Напомним, закрытия скандального “Миротворца” требуют от Киева власти Германии. Произошло это после того, как потерявшие “берега” украинские стукачи занесли в базу данных “врагов Украины” бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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