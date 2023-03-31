Священников канонической УПЦ возьмут в заложники в качестве обменного фонда

Анатолий Лапин .  
31.03.2023 21:44
  (Мск) , Львов
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, Церковь


Священники канонической УПЦ, подвергшиеся гонению на Украине, могут быть использованы киевским режимом как «обменный фонд».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил главарь львовской облорганизации националистического ВО «Свобода» Любомир Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Священники канонической УПЦ, подвергшиеся гонению на Украине, могут быть использованы киевским режимом как «обменный...

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По мнению Мельничука, они могут быть задержаны по подозрению “в сотрудничестве с Россией”.

«Мы сейчас, обсуждая эту тему, не говорим о религии. Мы говорим о подразделении Российской Федерации, агентурном, которое действует в Украине. Я убежден, что огромное количество руководителей церкви, так называемой, Московского патриархата являются откровенными агентами Российской Федерации и могут быть использованы как обменный фонд.

В конце-концов, этот Паша «Мерседес», настоятель, так называемый, лавры – это такой же Медведчук. Из него такой же украинский священник, как из Медведчука украинский политик… Я убежден, что всю эту верхушку нужно ввести в правовое поле, проверить на сотрудничество с Российской Федерацией, я убежден, что такое сотрудничество будет в очень многих случаях. Саму эту структуру как не религиозную, а агентурную, просто нужно запретить», – заявил Мельничук.

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