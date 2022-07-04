Священный Мартыновский овраг в Инкермане сняли с коммерческих торгов

04.07.2022  18:52 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Бизнес, Вандализм, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


Участок легендарного Мартыновского оврага в Севастополе, где ежегодно в марте проходит военный фестиваль, сняли с торгов.

Это произошло после огласки планов Севприроднадзора отдать в аренду на 20 лет историческое место, связанное с подвигом защитников города-героя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участок легендарного Мартыновского оврага в Севастополе, где ежегодно в марте проходит военный фестиваль, сняли...

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Как сообщает телеканал НТС, приказ Севприроднадзора и соответствующее извещение об отмене аукциона на заключение договора аренды опубликованы на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

7 га территории Мартыновского оврага планировалось передать с аукциона под создание туристической зоны без капитального строительства – палаточных городков, кемпингов, глемпингов. Начальная стоимость участка составляла 4,8 миллиона рублей, и если остальные четыре надела в урочище Ласпи и Батилимане используются туристами для неорганизованных стоянок, то в Мартыновском овраге проводятся экскурсии и тематические квесты на знание истории Севастополя.

Каким образом участок оказался в списке туристических стоянок остается загадкой, но против его передачи коммерсантам высказались жители Инкермана. Они собрали больше 400 подписей против такого решения властей города и потребовали сохранить историческое место, откуда в марте 1942 года бойцы 25 Краснознаменной Чапаевской ордена Ленина стрелковой дивизии уходили на фронт из парадного строя.

За всю историю Великой Отечественной войны было всего два подобных случая: один в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 и в Мартыновском овраге. Обустройство здесь каких-либо кемпингов или глемпингов противоречит уважению к подвигу бойцов и исторической памяти: ежегодно с 2015 года в Мартыновском овраге проходит военно-исторический фестиваль в память о бравых защитниках Севастополя.

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