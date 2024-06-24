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Когда глава гагаузской автономии узнала о санкциях США в её отношении, она подумала, что это шутка.

Об этом в эфире программы «Истина» на молдавском телеканале TVC-21 заявила сама башкан Гагаузии Евгения Гуцул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Введение персональных международных санкций не является элементом дипломатии, заявила она.

Глава автономии сказала, что правящая партия «Действие и солидарность» и высшее руководство Молдовы некорректно информируют международных партнеров о процессах в республике, а если аккредитованные в нашей стране дипломаты общались бы с руководством автономии, они поменяли бы свое мнение.

Что касается санкций США в отношении себя, Евгения Гуцул подчеркнула, что ее с Америкой ничего не связывает.

«Когда мне прислали ссылку на эту новость, я сперва восприняла это как шутку, подумала, что это фейк – у меня в Америке ничего нет, ни недвижимости, ни банковских счетов», – отметила Гуцул.

Наивная глава Гагаузии, очевидно, не знает, что каждый шаг руководства Молдовы во главе с Майей Санду координируется её западными кураторами, а практически все решения принимаются лично её зарубежным советником Мартином Зигом, занимающим целый этаж в здании президентской администрации.