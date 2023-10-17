«Святой флотоводец, не проигравший ни одного сражения»: снят фильм об адмирале Ушакове

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В октябре 2023 года вышел новый документальный фильм «Лики Руси: святой праведный воин Феодор Ушаков», посвящённый величайшему русскому флотоводцу, прославленному Русской Православной Церковью в лике святых.

Адмирал Фёдор Ушаков одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях, не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен.

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За дело благотворительности и свой глубокий молитвенный подвиг в последние годы земного пути Фёдор Ушаков был причислен к лику святых.

Фильм раскрывает тайны жизни и подвигов русского воина:

– в скольких морских сражениях участвовал Фёдор Ушаков?

– почему в разных энциклопедиях указано разное место рождения Ушакова?

– как на самом деле выглядел адмирал?

Съёмки проходили в Ярославской области, Мордовии, Екатеринбурге, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и в Греции.

В фильме приняли участие члены Почётного жюри Всероссийского конкурса «Адмирал Ушаков моими глазами»: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев и экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.