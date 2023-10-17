«Святой флотоводец, не проигравший ни одного сражения»: снят фильм об адмирале Ушакове

Владимир Северянинов.  
17.10.2023 13:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 52
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


В октябре 2023 года вышел новый документальный фильм «Лики Руси: святой праведный воин Феодор Ушаков», посвящённый величайшему русскому флотоводцу, прославленному Русской Православной Церковью в лике святых.

Адмирал Фёдор Ушаков одержал победу в пяти крупнейших морских сражениях, не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен.

В октябре 2023 года вышел новый документальный фильм «Лики Руси: святой праведный воин Феодор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


За дело благотворительности и свой глубокий молитвенный подвиг в последние годы земного пути Фёдор Ушаков был причислен к лику святых.

Фильм раскрывает тайны жизни и подвигов русского воина:

– в скольких морских сражениях участвовал Фёдор Ушаков?
– почему в разных энциклопедиях указано разное место рождения Ушакова?
– как на самом деле выглядел адмирал?

Съёмки проходили в Ярославской области, Мордовии, Екатеринбурге, Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве и в Греции.

В фильме приняли участие члены Почётного жюри Всероссийского конкурса «Адмирал Ушаков моими глазами»: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев и экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть