Святые 90-е нам дали демократию, а мы всё профукали – солист «Ногу свело» плачется украинской пропагандистке

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В России не все «сумасшедшие», остались ещё и те, кто хотел бы вернуться к исходной позиции «демократического общества» 90-х.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил эмигрировавший в США солист группы «Ногу Свело!» Максим Покровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Музыкант обрушился на соотечественников с критикой за поддержку СВО.

«Не все в России сошли с ума, и тому подтверждение то, что происходит в наших социальных сетях, те комментарии, которые присылают люди. Все, кто в России остался ещё с умом и здраво мыслят. Не знаю, наверное, не все, потому что у нас аудитория все-таки не вся мыслящая, оставшаяся в России, но, тем не менее, есть какие-то люди. Каждый человек, каждая душа, каждое мнение – это что-то, это не простое. Человек – вселенная», – разглагольствовал музыкант.

По его словам, население бездарно упустило свободы 1990-х годов.

«Я считаю, что народ не воспользовался той демократией или, может быть, недодемократией, которую он там получил в конце Перестройки. Скажем, середина 1990-х гг., конец 1990-х – когда там она была, эта демократия?.. Может быть, начало 2000-х. Да, она не была настоящей, не была хорошей, но ведь нигде не было настоящей, хорошей демократии. Народ сам ничего не может сделать – это нормально. Это не неуважение к народу, а констатация факта. Народ, в хорошем смысле, пассивная масса. У народа есть верхушка. Под верхушкой подразумевается не власть и не финансово-олигархические структуры. Я имею в виду интеллектуальную элиту прогрессивной частью нашего российского общества – она не удержала свой народ и саму себя», – жаловался Покровский.