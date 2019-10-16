16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, социальные протесты, Украина, Экономика, Энергетика
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Связанный с Тимошенко профсоюз готовит всеукраинский протест шахтеров

Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил председатель профсоюза и нардеп от “Батькивщины” Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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Волынец напомнил, что в прошлом году горнякам пришлось провести серию акций протеста. Тогда после внесения изменений в закон “О Государственном бюджете Украины” еще полтора месяца они ждали средства, добавил он.

“Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров. Но это зависит не только от членов профсоюзов, а и всех работников отрасли. Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение четырех месяцев. Хотелось бы почувствовать ответственную и действенную роль Министерства энергетики и защиты окружающей среды и без проволочек”, – написал Волынец.

“Сейчас же на протяжении длительного времени снова протестуют горняки – сначала в Луганской области, а теперь и на Волыни. В то же время почти 50 суток блокируются вагоны с российским углем во Львовской области”, – добавил он.

Ранее Кабмин выделил миллиард грн на выплату зарплаты шахтерам.

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