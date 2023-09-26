Связавшись с клоунами Зеленского, Запад в итоге опустился до их уровня – эксперт

Анатолий Лапин .  
26.09.2023 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 411
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Идиотизм, Канада, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Приглашение в парламент Канады 98-летнего боевика дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка и последовавший за этим дипломатический скандал – это ярчайшее свидетельство непрофессионализма киевского режима, главарь которого, президент Владимир Зеленский стоя рукоплескал нацисту.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил журналист-международник, член движения «Другая Украина» Олег Ясинский.

Приглашение в парламент Канады 98-летнего боевика дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка и последовавший за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украинская власть привыкла к полной вседозволенности и безнаказанности, поэтому она ведет себя все более неосторожно, расслабленно – и сама нарывается на эти скандалы. Все стало слишком очевидно, я не говорю уже о полном политическом непрофессионализме.

Это люди, которые настолько непрофессионалы, которые не в состоянии даже профессионально манипулировать общественным мнением и создавать какие-то, пусть фальшивые, но новости. У власти находятся полные неадекваты, если выбирать приличные выражения», – сказал эксперт.

«Это очевидный провал политики Запада в отношении Украины, это был политический, экономический провал, а сейчас – провал этический во всех отношениях. Поддержка нынешнего украинского режима становится совершенно гротескным процессом, в котором Западу приходится прибегать к монстрам, гордящимся тем, что они убивали русских. Все эти призывы к аплодисментам и так далее – все это превращается в какой-то, очень уж дешевый цирк», – отмечает Ясинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть