Связавшись с клоунами Зеленского, Запад в итоге опустился до их уровня – эксперт

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Приглашение в парламент Канады 98-летнего боевика дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка и последовавший за этим дипломатический скандал – это ярчайшее свидетельство непрофессионализма киевского режима, главарь которого, президент Владимир Зеленский стоя рукоплескал нацисту.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил журналист-международник, член движения «Другая Украина» Олег Ясинский.

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«Украинская власть привыкла к полной вседозволенности и безнаказанности, поэтому она ведет себя все более неосторожно, расслабленно – и сама нарывается на эти скандалы. Все стало слишком очевидно, я не говорю уже о полном политическом непрофессионализме. Это люди, которые настолько непрофессионалы, которые не в состоянии даже профессионально манипулировать общественным мнением и создавать какие-то, пусть фальшивые, но новости. У власти находятся полные неадекваты, если выбирать приличные выражения», – сказал эксперт.

«Это очевидный провал политики Запада в отношении Украины, это был политический, экономический провал, а сейчас – провал этический во всех отношениях. Поддержка нынешнего украинского режима становится совершенно гротескным процессом, в котором Западу приходится прибегать к монстрам, гордящимся тем, что они убивали русских. Все эти призывы к аплодисментам и так далее – все это превращается в какой-то, очень уж дешевый цирк», – отмечает Ясинский.