Год назад, 21 февраля, в часы обращения Президента в Донецке стихло все: народ прильнул к телевизорам и смартфонам, и даже с украинской стороны свернулись обстрелы. Улицы опустели, и только жителям глухих окраин было слышно, как идут кольцевой дорогой колонны военной техники. Накануне гадали, будет ли признание Республик, и ставки были очень высоки.

Вчера город жил своей жизнью, и истерические прогнозы с диванов о том, что объявят об использовании ядерного оружия, точно прошли мимо дончан. За год пришло понимание – сокрушительная мощь любых заявлений не отменяет того, что в Авдеевке и Угледаре намертво заякорились нацистские скопища. Да и в этот раз на резкие повороты курса, признаться, никто не рассчитывал.

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В эти дни ПВО над ДНР работает на износ днем и ночью. К возобновившимся обстрелам «градами» по центру города и постоянным – по окраинам, теперь добавились учащенные попытки забросать все тылы ракетами. В большинстве случаев их удается сбить.

Теперь работа ПВО перепугала жителей Мариуполя, которые заподозрили, что их ждет вторая военная весна. И Украина явится разрушить то, что за год отстроила Россия и добить тот мирняк, который не загубили в прошлый раз. Несмотря на то, что в украинских чатах прыгали от радости так, то чубы отпечатывались на потолке, информация о прилетах, разрушениях и смертях мариупольцев так и не нашла официального подтверждения.

В Донецке нет ощущения праздника в преддверии 23 февраля. Пожалуй, эта дата затерялась в череде дней именно в нынешнем году. Несмотря на то, что подавляющее большинство жителей – или служат в армии, или ей помогают. Фронт настолько вошел в сознание людей, что искусственным образом уже не отделяется в отдельную событийную нишу с праздничными атрибутами. Да что защитники – на позициях.

А власти предупредили, мол, посидите эти дни дома, будет неспокойно. Об этом, конечно, можно было и не говорить – то, что обстановка накаляется, видно всем.

Если год назад в преддверии спецоперации (после восьми лет минских топтаний в активную фазу не верил почти никто) в Донецке переносили все дела с шутливой ремаркой: «А давайте уже после вторжения!», то сейчас мрачно констатируют: «Свяжемся после 24-го».

Годовщина СВО, по общему мнению, может быть чревата особенно жестокими обстрелами, которым будет сложно противостоять. Это логично: для Украины принципиально раз за разом показывать, что она по-прежнему властна расстреливать Донецк. И уже примеривается к Мариуполю («Не расслабляйтесь там!»)

Наступление со стороны нацистов, конечно же, видится из шахтерской столицы бредом, который мог возникнуть только в напрочь «схыблэных» мозгах беглых нациков. Но в том, что украинцы попытаются пролить кровь мирных к значимой дате, сомнений мало.

При этом эксцесс в Мариуполе в Донецке истолковали еще и как «пристрелочные» из западного оружия с целью попытаться в последствии посягнуть на сухопутный коридор и Крым. Украина давненько превратила Донбасс в полигон для испытания оружия, которое напросила у каждого из своих партнеров.

И что этому можно противопоставить? Дончане надеются, что, наконец, узнаем. После 24 февраля…