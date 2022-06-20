«Связи с людьми нет»: ВСУ ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

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Новости Украины

Украина нанесла удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в морской акватории недалеко от острова Змеиный.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гончаренко, так называемые «вышки Бойко» остановили работу после удара.

«Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у вышек Бойко. Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», – написал Гончаренко.

Ранее он же, и ряд украинских СМИ сообщили о массированном ударе по позициям ВС РФ на острове Змеиный, который якобы был нанесен сегодня утром:

«На Змеином с самого утра уже 35 взрывов. Все пылает. Россиян остается с каждым взрывом все меньше».

Источник в ВМФ сообщил, что российская сторона не подтверждает эффективность украинских ударов.

«По Змеиному – отбились», – сказал офицер.

Крымский общественник Александр Талипов сообщает подробности ущерба от удара по вышкам:

«Повреждены и горят две СПБУ (самоподъемные буровые установки) «Крым 1» и «Таврида». С них шла добыча газа на Одесском газовом месторождении. Связь с гражданским людьми работающих на вышках отсутствует. Информация пока официально не подтверждена. На вышках могло находится до 45 человек».