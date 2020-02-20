Связи с нацистами и геноцид евреев: Литва пришла в бешенство от разоблачений российского историка

20.02.2020, Вильнюс, Александр Ростовцев

20 февраля в Москве прошла презентация книги директора фонда «Историческая память», научного сотрудника Института российской истории РАН и просто уважаемого историка Александра Дюкова «Документы открывают двери тайны».

Специалистам и любителям истории Александр Дюков (правнук прославленного советского разведчика и диверсанта Ильи Старинова) известен своими исследованиями «Пакта Молотова – Риббентропа», разоблачениями мифов о «геноциде прибалтов в СССР», а также монографией о преступном характере ОУН/УПА «Второстепенный враг».

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И, надо заметить, книги Дюкова неизменно вызывают корчи и проклятия у идейных потомков гитлеровских коллаборационистов всех мастей, а подробный разбор в блоге латвийской телевизионной фальшивки «Советская история» вынудил главу МИД Латвии Риекстиньша показать своё истинное мурло и опуститься до непарламентских выражений в адрес историка.

На этот раз планка была задрана ещё выше: за новую книгу власти Литвы официально объявили историка «угрозой национальной безопасности», поскольку в ней раскрываются ранее неизвестные детали сотрудничества спецслужб «демократической» Литвы и нацистской Германии в 1940 году.

Департамент государственной безопасности Литвы запретил Александру Дюкову въезд в страну в ближайшие десять лет.

В основу исследования легли документы из зарубежных архивов.

Премьера книги Дюкова состоялась день в день, через 80 лет после встречи глав Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Повилайтиса с полномочными представителями Главного управления имперской безопасности Третьего рейха (РСХА).

Именно контакты литовской «безпеки» с гитлеровцами, по мнению историка, сыграли роковую роль для независимости Литовской Республики и других стран Балтии.

Итак, по советско-германским соглашениям августа 1939 года (того самого пресловутого Пакта «молотого Риббентропа»), Литва включалась в зону влияния нацистской Германии, и только спустя месяц была достигнута договорённость о том, что Литва всё-таки войдёт в орбиту влияния СССР.

Однако, за тот месяц, пока решался будущий статус Литвы, нацистская верхушка перешла к выполнению плана по установлению протектората над Литвой и только в последний момент процесс был остановлен. Об этом свидетельствуют многочисленные документы из немецких военных и дипломатических архивов.

Причина, по которой литовские спецслужбы пошли на контакт с немцами, была очень проста: им сильно мешал рост польского повстанческого движения.

При этом, литовцы не очень хорошо понимали сложившуюся в 1939 году ситуацию, связанную с передачей им СССР Виленского края. Литовцы горячо восприняли этот подарок тов. Сталина и даже согласились, хотя и менее охотно, на размещение в Литве советского воинского контингента в 20 тыс штыков в знак лояльности Москве.

Якшание литовских дипломатических и специальных служб с гитлеровцами об установлении германского протектората за спиной СССР выглядели откровенной подлостью, но оборзевшие власти лимитрофа почему-то решили, что им это сойдёт с рук.

При этом, хитрозадые литовские парни не учли, что руководство СССР было готово к чему-то подобному и, чтобы держать руку на пульсе, нашпиговало ДГБ своей агентурой, благодаря чему Москва была прекрасно информирована обо всех финтах ведомства Повилайтиса, санкционированных свыше.

глава литовской госбезопасности Повилайтис

Не удивительно, что планы литовского диктатора Антанаса Сметоны стали рассматриваться сталинским руководством как прямая угроза безопасности СССР.

После того, как германская военная машина одержала молниеносную победу над Францией и крепко подмочила репутацию армии Великобритании в Дюнкерке, в Кремле пришло понимание, что время для отстранённого наблюдения за ситуацией в Прибалтике прошло и настала необходимость действовать, чтобы сорвать планы Берлина по превращению балтийских лимитрофов в германский протекторат. Именно этим и объясняется присоединение прибалтийских республик к СССР.

По мнению Александра Дюкова, если бы не авантюрная политика диктатора Антанаса Сметоны, то страны Балтии имели бы хорошие шансы на сохранение своей независимости.

Дюков признаёт, что, после освобождения Прибалтики от нацистской оккупации, в странах Балтии стопроцентно пришли бы к власти просоветские силы со всеми вытекающими из этого последствиями: участие в Организации Варшавского договора и Совете экономической взаимопомощи. Однако независимость «шпроты» сохранили бы и даже имели возможность стать одними из учредителей ООН.

Подобный сценарий сберёг бы множество человеческих жизней, оберегая эстонцев, латышей и литовцев от массовых ссылок и необходимости идти в «лесные братья». Но за то, что всё произошло так, как произошло, прибалты могут поблагодарить Сметону.

литовский диктатор Антанас Сметона

Спрашивается: какой интерес был у литовского диктатора в переходе его страны под германский протекторат? Неужели главный «шпрот» в литовской консервной банке надеялся сохранить свою персональную власть под немцами?

Найденные документы свидетельствуют, что Сметона видел в нацистах меньшее зло, хотя в Литве лесным пожаром уже распространялась молва об их бесчисленных злодеяниях на территории оккупированной Польши.

Дюков приводит свидетельства людей, лично задававших эти вопросы Сметоне. Например, британским послом в Литве Престоном. Сметона, как под копирку, отвечал всем вопрошающим, что «если большевики придут в его страну, то уничтожат частную собственность, а немцы – нет».

В очередной раз священная корова частной собственности оказалась для политиков важнее судеб страны и людей её населявших.

здание РСХА в Берлине и часть протокола о переговорах литовской ДГБ с гитлеровцами

Историк также не отрицает и возможного влияния прогерманских симпатий Сметоны на его решение: во время Первой Мировой войны будущий литовский диктатор был председателем Литовской Тарибы – туземной структуры, созданной немецкими оккупационными властями и провозгласившей независимость Литвы. То есть, Сметона имел опыт тесного сотрудничества с немцами и, по-видимому, считал его полезным.

Интересно, что сближению литовских и гитлеровских спецслужб не помешала вынужденная передача Литвой Клайпеды (Мемеля) в качестве военно-морской базы нацистской Германии в 1939 году. Более того, тесное сотрудничество между охранками началось аккурат после передачи Клайпеды гитлеровцам, а до того они не контактировали.

Как известно, литовские коллаборационисты виновны в полном уничтожении еврейского населения Литвы во время оккупации. В немецких оккупационных документах этот геноцид носит название «юденфрай».

По мнению историка Дюкова, литовские и германские спецслужбы заранее «юденфрай» не планировали, хотя среди сотрудников ДГБ и среди членов литовских националистических организаций было полно готовых к «активным мероприятиям» антисемитов.

протоколы встречи 20 февраля 1940 года

В частности, один из высокопоставленных сотрудников ДГБ Повилас Мешкаускас активно сотрудничал с литовскими нациками в Клайпеде, которые, в свою очередь, призывали местное население к погромам и просили под это дело финансирования у германских властей.

Документы свидетельствуют, что на тот момент литовскую и гитлеровскую охранки более всего интересовал вопрос борьбы с польскими повстанцами и развёртывание разведывательных операций против Красной Армии.

каунасский погром евреев литовским населением, лето 1941 года

Проблема подавления польского подполья в Виленском крае волновала литовский ДГБ всерьёз. Виленские поляки оказывали серьёзное вооруженное сопротивление литовской власти и имели тесные связи с польским подпольем, развёрнутым на оккупированной немцами территории.

Причём, польское сопротивление спровоцировала политика литовских властей, направленная на массовое ущемление прав и свобод местного польского населения и развёрнутая сразу после установления контроля над Виленским краем. В планы литовских властей входила полная очистка края от поляков, а с гитлеровцами «демократическая власть» Сметоны договорилась о выдаче польских подпольщиков гестапо, то есть на верную смерть.

литовский коллаборационист ведёт евреев на убой

Дюков подчёркивает, что не он первый поднимает эту тему. О мерзостях сотрудничества режима Сметоны с нацистами неоднократно писали и польские, и литовские историки. Никакой тайны здесь нет.

С другой стороны, историк напоминает, что современные литовские историки стараются обойти молчанием неприглядные события прошлого.

И это в лучшем случае:

«Тех, кто упоминает о визите в феврале 1940 года в Берлин главы ДГБ Павилайтиса, можно пересчитать по пальцам. Есть литовский историк Якубаускас, который в статье, опубликованной, если мне не изменяет память, в 2015 году, упоминал об этом визите. Но в своей последней работе, датируемой 2019 годом, он данного упоминания уже не делает», – сообщает Александр Дюков.

Куда более типичным поведением для большинства современных литовских историков является фальсификация исторических фактов:

«К примеру, Арвидас Анашаускас в 1993 году частично опубликовал материалы, касающиеся поездки Повилайтиса. Но сделал он это крайне специфически, удаляя многие крамольные эпизоды и вставляя в показания Августинаса Повилайтиса новые предложения. Таким образом, рассматриваемые нами события – это та вещь, о которой в Литве говорить не принято», – подвёл невесёлый итог российский историк.

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Все эти факты никак не укладываются в официальную прибалтийскую лапшу, развешиваемую на уши аборигенам последние 30 лет: девственная национальная чистота, стремление к свободе и независимости, а также утерянный по вине Сталина демократический рай.

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Но если копнуть поглубже, то наружу выходит старая как мир истина: не рой другому яму, нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа крива…