Свыше четверти заезжих мигрантов готовы участвовать в уличных боях – Кабанов

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Четверть мигрантов, приезжающих в Россию, готовы применять оружие против русских и государственной власти РФ.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто к нам приезжает. 44% не признают наших законов и наши традиции. Это опросы. 26% готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на нашей территории. Это не страшилка, это понятно любому специалисту. К нам приезжают люди с радикальной идеологией, очень сильно прокаченные, в том числе, при участии западных спецслужб, антироссийской русофобской идеологией. В странах Средней Азии идет борьба с религиозным радикализмом. На самом деле, это не религия, это идеология. На сегодняшний момент люди, которые приезжают к нам, они бегут от этого давления», – сказал Кабанов.

По его словам, парадокс заключается в том, что правительства стран Средней Азии выражают недовольство, когда Россия пытается ужесточить свои миграционные требования.