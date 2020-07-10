Свыше двух тысяч ВСУшников взлетели на воздух с начала войны в Донбассе

10.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Подразделения ВСУ в Донбассе несут многочисленные небоевые потери из-за беспорядочного минирования запрещёнными видами противопехотных мин, а также отсутствия карт минных полей.

Об этом на брифинге рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесконтрольное минирование украинскими саперами местности вблизи подконтрольных Украине населенных пунктов является причиной гибели и ранений мирного населения, а также больших небоевых потерь в рядах ВСУ.

По данным Военной прокуратуры ООС следует, что с начала текущего года в результате подрыва на своих минно-взрывных заграждениях в зоне ООС пострадало 214 военнослужащих ВСУ, 82 из которых скончалось, а также уничтожено 9 единиц военной техник», – сообщил Мазейкин.

Он добавил, что всего с начала конфликта на Донбассе отмечено 1213 случаев подрывов, в результате которых погибли 2004 ВСУшника и уничтожено 284 единицы техники.

«При этом 76 процентов общего количества подорвавшихся на своих минах военнослужащих ВСУ приходятся на общевойсковые, разведывательные и специальные подразделения, выполняющие боевые задачи на передовых позициях.

Главными причинами небоевых потерь называется: отсутствие контроля со стороны командования за действиями инженерных подразделений и служб, а также отсутствие карт минных полей в соединениях ВСУ», – отметил офицер.

Также, по данным разведки, за текущую неделю зафиксирована установка минно-взрывных заграждений саперами 30 и 93 бригад ВСУ в районах четырёх подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганщины. При этом ВСУшники продолжают пользоваться запрещёнными противопехотными минами.

«Следует отметить, что украинские каратели продолжают устанавливать запрещенные противопехотные мины типа ПМН-2, МОН и ОЗМ, которые Украина должна была уничтожить еще в 2010 году, согласно подписанного Киевом Оттавского протокола от 2005 года «О запрете использования противопехотных мин». Также, их использованием ВСУ нарушает Закон Украины «О противоминной деятельности», вступивший в силу 25 января 2019 года», – рассказал Мазейкин.

«Украинские СМИ периодически сообщают о якобы успешных результатах, проводимых в зоне ООС мероприятий разминирования и «неоценимой помощи» инструкторов из США, Канады и Великобритании в повышении уровня профессиональной подготовки украинских саперов на базе 143 Центра разминирования в Хмельницкой области.

На деле же, «показное» разминирование ограничивается съемкой отчетного материала для демонстрации в СМИ, а саперы из стран НАТО обучают украинских коллег не тонкостям безопасного разминирования взрывных устройств, а таким знаниям, как «Порядок установки инженерных заграждений» и «Применение сил и средств дистанционного минирования».

Именно эти темы являются основой иностранного обучения саперов ВСУ, что красноречиво указывает на истинные роли, которые Альянс определил для украинской армии и населения Донбасса», – заключил представитель оборонного ведомства ЛНР.