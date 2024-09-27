Противостояние Запада и России на геополитической арене началось не вчера, не в 2022 году, и даже не с окончанием Второй Мировой Войны.

О том, как спецслужбы США использовали бежавших на Запад украинских националистов – пособников Гитлера, читайте в материале Алексея Муратова, одного из лидеров организации Донецкая республика и партии Единая Россия в ДНР.

…Нам всем уже очень хорошо знакомы документы и планы Черчилля об операции “Немыслимое”, по которому он готовился к войне с Советским Союзом на территории Европы силами тех стран, которые в будущем составят костяк НАТО.

Хорошо знакома нам и операция “Гладио”, в которой ЦРУ планировали использовать оставшихся во Франции, Германии и Италии нацистов, коллаборационистов и сочувствующих им, скрывшихся от преследования, – для выстраивания контура противостояния Восточному Блоку. Про “Гладио” я расскажу в ближайшем будущем, а в сегодняшнем материале пойдёт речь о том, как ЦРУ подобрались вплотную к Советскому Союзу и использовали украинских националистов в своих целях.

Документы об операции “Немыслимое”

В 1946 году в обиходе ЦРУ появился план нескольких операций, центральной из них была операция AERODYNAMIC – спонсирование украинских эмигрантов и оставшихся на Западной Украине националистов из ОУН для нагнетания напряжения и организации террористических акций. С конца 40-х в Лэнгли рассматривали несколько организаций, руками которых должно было быть организовано сопротивление советской власти.

Главными из них были находившийся на тот момент в Канаде УГСО, Украинский Государственный Совет Освобождения, и ОУН, Организация Украинских Националистов. Во внутреннем обиходе ЦРУ они были названы AECASSOWARY/CASSOWARY (cassowary- птица-казуар) для УГСО и AECAVATINA/CAVATINA (cavatina – маленькая оперная ария) для ОУН.

Выдержка из документов об операции AERODYNAMIC: “…УГСО должны будут, через издательство “Пролог” проводить секретные операции, поддерживающие развитие украинского национализма и рост сопротивления советским репрессиям среди украинцев.”

УГСО планировали финансировать и использовать для работы на международной арене для создания образа единой и независимой от русской культуры, путём поддержки и обеспечения проведения общественных мероприятий и издания литературы. УГСО работала под прикрытием канадского издательства “Пролог”. Дела у “Пролога” тогда шли достаточно плохо (недостача по бухгалтерским отчётам в 14 тысяч, да и налоговая начинала наступать на пятки), и поэтому им был необходим сочувствующий и поддерживающий спонсор.

Выдержка из документов об операции AERODYNAMIC о финансировании издательства “Пролог”

Основной точкой коммуникации был украинский националист Ярослав Стецько, позывной AECASSOWARY-2, псевдоним Роман Царевич. С точки зрения ЦРУ Стецько был достаточно удобным компромиссным вариантом для чистой работы – в военных преступлениях замешан он не был, и был больше “деятелем культуры”, нежели боевиком.

Личное досье на Ярослава Стецько

И именно здесь начнут всплывать уже куда лучше знакомые нам имена, например, имя Степана Бандеры, позывной AECAVATINA-6. Отчёт в Лэнгли прописан достаточно подробно: ставится вопрос, мол, целесообразно ли использовать Бандеру в работе ОУН на территории СССР? Ответ ЦРУ однозначен – если он не является единственным агентом в работе на проект AERODYNAMIC, то использовать его нужно. В соседних документах, правда, звучит куда более интересная формулировка. ЦРУ во время Холодной войны спонсировали людей, мало отличающихся высокими стандартами человечности: доминиканский диктатор Рафаэль Трухильо, например, или бывший офицер СС Райнхард Гелен, который позже стал главой западногерманской разведки. Проще говоря, для ЦРУ использовать людей сомнительного качества было не впервой. Можете представить, каким человеком нужно быть, чтобы в официальном отчёте ЦРУ получить характеристику “маньяк, военный преступник” с официальной директивой “в случае первой необходимости – экстрадировать в Советский Союз и представить перед трибуналом”? Именно так и описан Степан Бандера.

Для AERODYNAMIC и работы на территории Советского Союза был составлен список необходимых вещей для официальной закупки через бухгалтерию ЦРУ. Пункт 68, например, включает в себя винтовки с глушителями. Там же значатся парашюты, патроны, советская военная форма.

Закупочный список для операции AERODYNAMIC

Вместо Бандеры, ЦРУ предпочло работать с Миколой Лебедем, который в то время был министром иностранных дел Главного совета освобождения Украины (ГСОУ). Лебедь все еще имел значительное влияние среди украинских националистов. Бандера имел слишком экстремистские взгляды, и число его сторонников, по мнению ЦРУ, сокращалось.

Личные фотографии Миколы Лебедя

В ранних отчетах ЦРУ о Лебеде говорится, что агентство считало его и его товарищей «решительными и способными людьми, но с психологией охотника… решительно настроенными продолжать свою работу с нами или без нас, а если понадобится, то и против нас».

ЦРУ рано узнало об осуждении Лебедя за убийство польского политика, о его обучении СС в Закопане и о том, что он одно время контролировал ОУН-Б, но документы показывают, что агентство считало это ложью, распространяемой Советским Союзом или сторонниками Мельника. Позже ЦРУ оградило Лебедя от обвинений и депортации, поскольку он был слишком ценным сотрудником и любая огласка могла поставить под угрозу весь проект.

После войны Лебедя вывезли в США, где он и продолжил работу под покровительством Даллеса. Утопия Лебедя однажды омрачилась неприятной ситуацией – участник общественной организации Совет по борьбе с нацистскими коллаборантами начал угрожать ему обнародованием принадлежности к организации ОУН-Б, но дело быстро перешло под контроль ЦРУ и истец сам превратился в ответчика – только уже по делу о клевете.

Листовка Гестапо о розыске Миколы Лебедя за убийство польского политика

Среди критериев, использовавшихся ЦРУ при анализе различных украинских групп, были следующие: «поддержка этих групп Соединенными Штатами могла бы оставаться тайной и работать во вред нынешнему российскому правительству и его военному потенциалу» и «политическая и идеологическая программа группы была бы такой, которую Соединенные Штаты не постеснялись бы поддержать». Лебедь подходил под эти требования, говорилось в докладе.

ЦРУ способствовало переезду Лебедя в США, получив убежище для него и его семьи в 1949 году и помогло ему получить гражданство в 1957 году. Возглавив операцию ЦРУ AERODYNAMIC, Лебедь в течение следующих нескольких десятилетий контролировал финансируемую Лэнгли некоммерческую издательскую компанию «Prolog Research and Publishing Association».

Его зарплата в этой компании в 1967 году, например, составляла 11 970 долларов. По данным Бюро труда и статистики, это примерно эквивалентно 91 700 долларам в сегодняшнем исчислении. Его работа заключалась в распространении антисоветской, антикоммунистической пропаганды в Украине.

Впрочем, AERODYNAMIC не была единственным вариантом ЦРУ по дестабилизации Советского Союза. Думаю, все хорошо знакомы с такой разрушительной прозападной идеей, как “деколонизация России”. Можно сказать одно – в Лэнгли начинают повторяться. Например, в 1951 году Микола Абрамчик, председатель Белорусской Освободительной Рады встретился с Александром Керенским, председателем Совета Освобождения Народов России. В этой беседе, курируемой ЦРУ, также оглашались идеи разделения России на огромное количество маленьких независимых государств. Запад чётко понимает, что победить единое государство у них не получится, и это единственный вариант, на который они могут рассчитывать – разрушить страну изнутри.

И развал Советского Союза, и сегодняшние украинские националисты – это результат целенаправленной работы по войне с Россией чужими руками с самого конца Второй мировой войны.

Книга “Летопись Украинской Повстанческой Армии” в 24 томах, изданная в Торонто в 1985 году. Экспонат передвижного музея “Война чужими руками”.

Методики Запада по борьбе с Россией за последние десятилетия нисколько не поменялись. Более того, в какой-то момент они даже перестали стесняться и скрывать их. Использовать национальные, культурные разногласия, если их нет – искусственно их культивировать в своих сферах интересов. Наше главное оружие – понимание этих методик и способов выстраивания контуров контроля.