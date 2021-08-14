Сын арестованного экс-губернатора Фургала не допущен к выборам в Думу

14.08.2021, Москва, Елена Острякова

Избирком Хабаровского края окончательно отказал в регистрации на парламентских выборах сыну экс-губернатора Сергея Фургала, подозревающегося в причастности к заказным убийствам.

Антон Фургал был самовыдвиженцем.

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«В ходе проведения проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке. Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, 2 609 подписей признано недостоверными и недействительными, что составляет 48,2% от общего количества подписей, отобранных к проверке», — сообщили в избиркоме.

В комиссии также заявили, что кандидат своевременно не представил надлежащим образом заверенный список лиц, осуществляющих сбор подписей.

Антон Фургал признал недостоверными только 255 подписей.

«Я считаю, что меня сняли по формальным причинам, заведомо уже подготовились», — сказал он.

Эксперты уже отмечают, что несостоявшегося кандидата «потопила» излишняя самонадеянность – он решил сэкономить на опытных сборщиках и услугах профессиональных электоральных юристов, сделав ставку на информационный аспект кампании и привлечение внимания к себе.

В поддержку Фургала-младшего высказались многие российские либералы.

«Боятся даже тени экс-губернатора», – написал в своем телеграм-канале соратник блогера-уголовника Алексея Навального Илья Яшин. «Сын за отца теперь отвечает. И в этом В. В. Путин не хочет походить на И. В. Сталина», – отметился в теме политолог Станислав Белковский.

Дело Фургала-старшего получило всероссийскую огласку из-за массовых уличных акций, которые в прошлом году устраивали в его поддержку жители Хабаровска. Многие полагают, что несанкционированные марши, на которых звучали оскорбления в адрес президента РФ, финансово поддерживал Антон Фургал.