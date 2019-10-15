Сын Байдена назвал «оплошностью» свой бизнес на Украине

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер в интервью телеканалу ABC News заявил, что он и его отец не совершали правонарушений в ведении бизнеса, в том числе на Украине, но признал, что допустил оплошность в неспособности предвидеть политические последствия своих дел для карьеры его отца, передаёт корреспондент ПолитНавигатора.

“Я дал зацепку некоторым очень неэтичным людям действовать незаконным образом, пытаясь причинить какой-то вред своему отцу. Именно здесь я допустил ошибку. Так что я несу полную ответственность за это. Сделал ли что-то ненадлежащее? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае”, – сказал Хантер Байден.

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“Я вступил в правление, я работал с честью. Я сделал – я сосредоточился на корпоративном управлении. У меня не было никаких дискуссий с моим отцом до или после того, как я присоединился к совету директоров, за исключением того краткого обмена (мыслями – ред.), который у нас был”, – добавил он.

Байден также рассказал о том, каким количеством информации он поделился со своим отцом, и даже о том, насколько он квалифицирован.

“(Мой отец – ред.) читал сообщения прессы о том, что я вошел в совет директоров Burisma, которая была украинской газовой компанией. И было много дезинформации обо мне, а не о моем отце. Никто не подкупал папу. Но – благодаря этой идее, что я был неквалифицирован, чтобы быть в совете директоров… Я был заместителем председателя правления Amtrak в течение пяти лет, я был председателем совета Всемирной продовольственной программы США. Я был юристом Boies Schiller Flexner, одной из самых престижных юридических фирм в мире. Я думаю, что у меня было столько же знаний, сколько у всех, кто был в совете – если не больше”, – уверяет Хантер Байден.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, уходит из совета директоров крупной китайской компании BHR.

Напомним, обнародование стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном расследовании в отношении обоих Байденов вызвал политический кризис в США, конгрессмены-демократы начали подготовку к импичменту Трампа.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в том, что он препятствует расследованию в отношении махинаций украинской компании, связанной с Хантером Байденом.