Сын Бжезинского предлагает нанести по России предупредительный удар

08.12.2021  12:27 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина, Финансы, Энергетика
Новости Украины

Для Украины сложилась крайне опасная ситуация, учитывая размещенные на ее границе российские войска, а потому евроатлантическое сообщество следует принимать решительные меры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале «Open Ukraine» заявил заместитель помощника министра обороны  США в 2001 — 2005 годах Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского.

Для Украины сложилась крайне опасная ситуация, учитывая размещенные на ее границе российские войска, а...

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«Есть очень опасный кризис. Путин собрал у границ Украины огромную армию. Международному сообществу нужно перейти от риторики к практическим действиям. У России есть наступательные силы более чем в 100 тысяч — танки, войска, артиллерия, ракеты, корабли и другие силы, дающие возможность для быстрого удара», – сказал Бжезинский.

Он напомнил о молниеносной кампании России в Крыму в 2014 году и не исключает чего-то подобного сегодня.

«И безопасность, и территориальная целостность Украины, и, собственно, доверие к трансатлантическому сообществу может быть подорвано. Нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России и готовится к санкциям, если будет агрессия. Необходим мощный пакет санкций против России», – считает экс-чиновник.

Он предлагает конкретизировать потенциальные санкции, в частности, отрезать РФ от международных платежных систем, сделать невозможным экспорт энергоносителей и получение кредитов.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT. Также мы должны рассматривать военные шаги, которые покажут серьезность намерений Запада усиливать экономические санкции. Нужно передислоцировать дополнительные силы и средства в Румынию, Польшу и предоставлять Украине летальное оборонительное оружие», – добавил Бжезинский.

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