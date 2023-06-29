Сын Бжезинского прогнозирует вечную войну с вечным Путиным

Даже после гипотетического отвоевания Украиной Крыма и Донбасса ее противостояние с Россией продолжится.

Об этом в интервью белорусской редакции американского «Радио Свобода» заявил сын одиозного американско-польского политолога Збигнева Бжезинского Ян, бывший заместитель помощника министра обороны США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае успеха усилий Украины вернуть себе всю свою территорию, включая Крым и Донбассе, мы не можем исходить из того, что в таком случае Путин превратится в сторонника мира, признает, что был неправ и нормализует отношения с Украиной и в целом с евроатлантическим сообществом. Мы, вероятно, будем иметь долгосрочные напряженные отношения, конфронтацию с Путиным и его режимом», – сказал Бжезинский-младший.

Он не считает, что эфемерная победа Украины приведет к падению «режима Путина».

«Он пережил этот мятеж. Вероятно, он усилит репрессии, контроль за российским правительством и обществом. Это мой прогноз. Но мы еще узнаем много чего про события этих выходных. Я считаю, что независимо от того, будет ли при власти режим Путина или какой-то его преемник (преемник может быть еще более хаотичным, нестабильным и агрессивным), мы столкнемся с долгим периодом конфронтации с Россией.

Она просто так не откажется от гегемонии в регионе. Это займет много времени. Выглядит так, что на границах Украины у нас будет ситуация, похожая на ту, которая была на Корейском полуострове в 50-е: горячее и напряженное противостояние между двумя силами», – считает Бжезинский.