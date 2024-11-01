Сын губернатора Запорожской области записался добровольцем в «Барс Крым»

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Сын губернатора Запорожской области Евгения Балицкого записался военврачом в добровольческое подразделение «Барс Крым». Сергей Балицкий в прошлом году закончил Крымский медицинский институт и в качестве полевого врача принимал участие в СВО на территории Запорожской области в составе «Барс-32 им. Судоплатова».

По возвращении прошел по списку «Единой России» в Симферопольский городской совет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня никто не агитировал. Я не в первый раз иду на контракт, и пошел не потому, что кто-то предлагал, а потому что это моя земля – это Крым. И я хочу, чтобы ни одна нога ни одного фашиста не наступила на крымскую землю, а если наступит, пусть знают, что бывает после высадки на Западном побережье Крыма, где они, собственно, остаются лежать. Поэтому я абсолютно поддерживаю и согласен с инициативой организации крымской теробороны. Здесь не идёт речь про боевые задачи, про выезд в зону СВО – здесь идёт речь о том, чтобы мы могли разгрузить ребят-контрактников Министерства обороны, которые лучше поедут ближе к фронту и будут полезны там. А мы будем прикрывать тыл и защищать от нападок Запад Крыма», – пояснил Балицкий-младший в эфире «Крым 24».

По его оценке, негодование украинских комментаторов относительно крымских добровольцев, которые якобы «кошмарят» мирное население, вынужденное покидать свои дома, нацелены на поддержку информационного нарратива об отсутствии поддержки российской власти в Крыму.

«И это говорят люди с той стороны, где тэцэкашники ездят по улице, запихивают людей в автобусы против их желания, под руки сворачивают вчетвером – это просто страшно. И они что-то смеют говорить о наших добровольцах? Да это абсурд, который замыливает мозги», – отметил Балицкий.

Напомним, старший сын главы Запорожской области Евгения Балицкого Александр оставил ресторанный бизнес в Севастополе и тоже вступил в добровольческий батальон им. Судоплатова.