Сын – под флагом США, отец – в российском танке: Украинское ТВ признало гражданскую войну

Анатолий Лапин.  
07.02.2024 16:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Подконтрольный офису Владимира Зеленского телеканал «1+1» невольно подтвердил тезис об идущей гражданской войне на Украине, хотя официально с 2014 года это категорически отрицалось и было объявлено «ложным российским нарративом».

Накануне в эфире выпуска новостей показали сюжет, героем которого стал водитель БМП «Бредли» 19-летний командир экипажа по имени Александр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подконтрольный офису Владимира Зеленского телеканал «1+1» невольно подтвердил тезис об идущей гражданской войне на...

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На бронежилете ВСУшника – шеврон в виде флага США.

Александр хвастливо рассказал, как после одного боя ему позвонил родной отец, который сражался в составе ВС России. Отец оказался танкистом и предложил сыну перейти на сторону РФ. Однако сын предложение отверг, а от отца отрёкся.

«Сынок, давай к нам. По статусу – отец, а по факту – никто. Он на танке работал, а танк – это угроза для нас. И, как бы, отец против сына выезжает. Ну, нам в бочину один раз попал снаряд танка, попало по броне, мы вехали оттуда вообще спокойно. И потом типа: «Сынок, я как узнал, что тут ты был, я перестал стрелять». Это же в этом телефонном звонке было. Я такой: «И шо?». Мы, когда уезжали, по нам продолжало что-то прилетать», – вещал он.

Далее сын-предатель без сожаления рассказал со ссылкой на своих сослуживцев, что вскоре те убили отца Александра, подбив его танк.

«В танке сгорел, вроде. Потом сказали, что он вроде как погиб. Потом уже через время сказали, что да, сгорел в танчике. Он – в самом танке загорелся, наши его добивали и FPV сработали по нему. Он там просто сгорел. Ну, такая его судьба», – рассуждал мазеповец.

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