Сын президента Сербии госпитализирован с коронавирусом

09.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Старший сын сербского президента Данило Вучич был доставлен в Клинику инфекционных заболеваний в Белграде с COVID-19.

Об этом сообщил сам президент Сербии Александр Вучич в своем инстаграме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда все это (эпидемия – ред.) началось, мой сын сказал мне, что сдаться – это не вариант, – написал Вучич. – Мой первенец инфицирован коронавирусом, и его клиническая картина такова, что он был принят в инфекционную клинику. Сын, ты победишь это! Папа любит тебя, мы все тебя любим!».

Пользователи сети активно поддержали президента Сербии, пожелав выздоровления его сыну, а новость о личной семейной драме сербского лидера появилась в ведущих балканских СМИ. Поддержал Александра Вучича и глава МИД Сербии Ивица Дачич:

«В это трудное время президент Республики Сербия и мой друг Александр Вучич и его семья пользуются полной поддержкой и солидарностью моей лично и моей семьи, – заявил Дачич. – Данило, как и его отец, всегда был стойким бойцом, и я уверен, что он победит этот злобный вирус. Я желаю ему скорейшего и успешного выздоровления!».

Данила Вучич (1997 года рождения) стал первым ребенком Александра Вучича от его первой жены – журналистки Ксении Янкович, которая в свое время чудом выжила после бомбардировки НАТО белградского телецентра. От нее у него есть и средняя дочь Милица.

Милица и Данило Вучичи.

В 2013 году будущий сербский президент женился повторно, на работнице МИДа Тамаре Джуканович, от которой у него родился сын Вукан.