Сын российской певицы Жасмин задержан при попытке выехать из России

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Сына российской певицы Жасмин, жены бежавшего в Израиль молдавского олигарха Илана Шора, отправили под суд.

Об этом сообщает телеканал Рен.ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У 23-летнего Михаила Семендуева свыше 500 штрафов на общую сумму около миллиона рублей. Так, например, по Рублевскому шоссе его автомобиль разогнался до 172 км/ч. Семендуева задержали, когда он пытался выехать из России. Судебные приставы подали в суд. Стритрейсеру запретили покидать страну, а также лишили возможности садиться за руль, пока он не оплатит все штрафы», – передает телеканал.

Ставленница Илана Шора Виолетта Иванова принимала участие в президентских выборах в Молдове и набрала 6,5%. Во втором туре за эти голоса развернется борьба между президентом Игорем Додоном и лидером оппозиции Майей Санду.