Сын Трампа и Роберт Кеннеди-младший призвали Белый дом прекратить испытывать терпение Путина

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Вместо того чтобы сосредоточиться на поиске дипломатических путей выхода из войны, которой нельзя было допустить, администрация Байдена-Харрис проводит политику, которую Россия интерпретирует как акт войны. Таков лейтмотив свежей совместной публикации в авторитетном американском издании The Hill, вышедшей за авторством Дональда Трампа-младшего и Роберта Кеннеди-младшего.

Большинство американских аналитиков считают, что Путин блефует, рисуя очередные «красные линии». Однако более двух лет войны показали, что его жесткие угрозы и предупреждения не подкрепляются действиями, отмечают авторы колонки.

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Трамп-младший и Кеннеди-младший считают, что такие эксперты путают «сдержанность Путина с его слабостью».

«По сути, они отстаивают стратегию балансировки на грани. Каждая эскалация – от HIMARS до кассетных боеприпасов, от танков Abrams до F-16 и ATACMS – приближает мир к границе Армагеддона. Их логика, похоже, заключается в том, что если вы дразнили медведя пять раз, а он не реагирует, то можно безопасно подразнить его еще сильнее в шестой раз. Такая стратегия могла быть разумной, если бы медведь не имел зубов. Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия — ядерное государство» , — говорится в статье.

Кеннеди и Трамп-младший цитируют ядерные угрозы Путина и других кремлевских официалов и считают, что им следует верить.

Трамп и Кеннеди считают, что «ядерная трусость» зашла «слишком далеко», а к запуску российских ядерных ракет «невозможно подойти ближе, чем сейчас».

Они заявляют, что Вашингтон помогает Украине ради «ослабления России и контроля над украинскими полезными ископаемыми», но «ни один жизненно важный американский интерес не стоит, при этом, на кону».

«Россия с самого начала четко определила свои целые войны — прежде всего, нейтралитет Украины и остановку расширения НАТО на восток. Сотни тысяч потерянных жизней и сотни миллиардов долларов убытков, от которых никто не выиграет — ни Европа, ни Америка, ни, тем более, Украина. Настало время деэскалации этого конфликта. Это важнее, чем любой из политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, которой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого рода», – пишут авторы.

Дональд Трамп пообещал положить конец этой войне, но когда он вступит в должность, может быть слишком поздно, предупреждают его сын и Кеннеди-младший.

«Мы должны прямо сейчас требовать, чтобы Харрис и президент Байден отказались от своего безумного военного плана и начали прямые переговоры с Москвой», – резюмировали Трамп-младший и Кеннеди-младший.

Интересно, что схожие мысли транслирует известный российский американист, академик Алексей Арбатов.

«Ситуация мне представляется очень опасной, поскольку в ходе затягивания и эскалации конфликта на Украине на Западе и в России набирают популярность два ошибочных мнения, дающих в совокупности синергетический эффект. Первое продвигается на Западе, что в боевых действиях можно и дальше раздвигать рамки дозволенного, а Россия ядерное оружие не применит. Это очень серьезное заблуждение: в какой-то момент ядерное оружие будет использовано, несмотря на риск эскалации и всеобщей катастрофы. Для нас ядерная доктрина не является законодательным актом или статьей Конституции. Если когда-то придется рассматривать вопрос применения ядерного оружия, вряд ли президент начнет с чтения ядерной доктрины. В то же время в Москве сложилось активное политическое и экспертное лобби поклонников ядерного оружия. Его представители утверждают, что если мы избирательно применим ядерное оружие, то большой войны не последует. Запад испугается и скажет: «Извините, я больше не буду». Это вторая опасная ошибка. Контролировать ход событий будет абсолютно нереально», – пишет академик на страницах «Независимой газеты».