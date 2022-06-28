Сын заукраинца Зубкова засветился в смертельном ДТП на крымской «Тавриде»

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Сын известного крымского зообизнесмена Олега Зубкова засветился в смертельном ДТП. На полной скорости BMW Х5, которым управлял Ярослав Зубков, влетел в автомобили, оформлявшие незначительное дорожное происшествие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авария произошла 26 июня на трассе «Таврида» в районе поселка Зуя. Около 17.00 в автомобили Renault и Nissan, оформлявшие ДТП в левом ряду, влетел BMW. В результате водитель и пассажиры Renault погибли на месте, в том числе 15-летний подросток.

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О том, что за рулем был Зубков-младший, он сам подтвердил изданию ForPost.

«Скрываться и уходить от ответственности не собираюсь ни в коем случае. Я не такой человек, — ответил он на сообщение о ДТП со своего аккаунта в соцсетях. — Не могу сказать, что я один виновен: и фура, и участники ДТП тоже причастны. Виновен — отвечу. Буду отвечать за свои действия и последствия».

Однако в комментариях пользователи соцсетей сомневаются в адекватном ответе. И дело здесь не в Зубкове и степени его виновности: в апреле Верховный суд Крыма закрыл уголовное дело в отношении крымского бизнесмена Сергея Бейма, который прошлым летом совершил ДТП со смертельным исходом. За гибель 67-летней женщины Бейм выплатил 17 миллионов рублей, и избежал наказания.

В феврале депутат-единоросс Игорь Буданов за рулем BMW насмерть сбил пожилую женщину. Это дело взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Но Буданов продолжает посещать заседания Госсовета Крыма и участвует в работе комитетов.

Надо отметить, что качество организации безопасности на трассе «Таврида» вызывает большие нарекания у автомобилистов. Из-за шумовых экранов видимость происходящего на трассе значительно снижена, а предупреждающих экранов об аварийных ситуациях и необходимости снизить скорость на «Тавриде» нет.