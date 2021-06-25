Сын Жириновского пропел для ЛДПР лебединую песню

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Главное событие сегодняшнего съезда ЛДПР произошло за его пределами: представитель этой партии вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что приостанавливает участие в политической жизни и не пойдёт на думские выборы.

Об этом политик написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что 20 лет работы в Парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, всё-таки, за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы… Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и , безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше», – написал Лебедев.

Он являлся не только вторым человеком в партии, но и старшим сыном Владимира Жириновского (носит фамилию матери). Поэтому эксперты проецируют решение Лебедева на судьбу ЛДПР.

«Весьма вероятно, что Игорь Лебедев собирается делать дальнейшую карьеру за пределами России и, среди прочего, получить гражданство Израиля. Что, разумеется, в нынешних условиях несовместимо с участием в системной РФ-политике. Г-н Жириновский (старший) уже не планирует политическое будущее – своё и ЛДПР – после 2026 года. 2021-26 – последняя думская каденция его/его партии», – написал в своем телеграм-канале либеральный политолог Станислав Белковский.

«Выход сына Жириновского из публичной политики говорит о том, что ВВЖ, скорее всего, уже договорился с кем-то о продаже партии. После чего ЛДПР в ее первоначальном виде отправится на свалку истории. Так что фактически эта думская кампания для ЛДПР и самого Жириновского будет последней. И насколько громко при этом Вольфович «хлопнет дверью» или же просто будет безвольно отрабатывать темник АП по троллингу КПРФ, зависит от него самого», – считает политолог Максим Жаров.