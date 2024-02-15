Сырский и его генералы не помогут изменить положение ВСУ – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замена военного руководства не поможет ВСУ резко улучшить положение и перейти в атаку. Проблема с вооружением, боеприпасами и личным составом как была, так и остается.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Кривоноса, с назначением Александра Сырского главкомом ВСУ, ситуация не поменялась.

«Если мы думаем, что замена 16-ти генералов позволит коренным образом изменить ситуацию, то любые возможности вооруженных сил всегда будут опираться на возможности экономики. Если экономика не обеспечивает вооруженные силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими многими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?». Рассчитывать на то, что может произойти чудо, если это материально не обеспечено, то чуда не будет. Современная война – это не война личной храбрости и лобовых атак лоб в лоб. Современная война – это возможности экономики государств, которые воюют, обеспечивать потребности вооруженных сил. Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт? Нет. У нас пошел поток техники? Нет. Потому – достаточно сложно будет», – рассуждал Кривонос.