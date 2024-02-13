Сырский исполнит роль неудачной прокладки между Зеленским и ВСУ – Трухан

Новый главком ВСУ Александр Сырский будет выполнять роль передаточного звена между аппаратом Зеленского и войсками. Но для этой задачи можно было подобрать кандидата не с таким отрицательным реноме.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них вообще, в сущности ни одной успешной завершённой операции нет. Есть какие-то отдельные, может быть, начальные действия, как с Харьковом, но никто же не говорит, что это закончилось разгромом для украинцев. Они положили там очень много народа. Наши отошли на армейский рубеж обороны. Просто контрнаступление проводить не стали, потому что уходили в долгую, на мобилизацию, на доподготовку войск и так далее. На 2023 год, где основной задачей было уничтожение живой силы, по занятым рубежам. У Сырского есть ещё Дебальцево (провальное) в активе», – подчеркнул он.

И прежде в ВСУ военная логика входила в противоречие с политической логикой. А теперь, когда Зеленский получил «передаточное звено», которое будет доносить решения аппарата Зеленского до военных.

«Сырский назначен, как я понимаю, потому что он Зеленскому не противоречит. Там же были сообщения, что Сырский, простым языком, будет работать, как передаточное звено между решением ставки и войсками. По факту оформлять решения аппарата Зеленского в какие-то оперативные директивы, распоряжения и так далее. Но в данном конкретно случае у Сырского репутация по войскам не очень. Они вполне могли назначить другого на это передаточное звено», – считает Трухан.

По его словам, на роль «передаточного звена» вполне подходит командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Ищешь, ищешь, где противник прав, но даже здесь они поступили неаккуратно. Ну взяли бы этого недоадмирала Неижпапу. Это было бы примерно тоже самое. Он бы точно так же подписывал директивы. А если вам нужен полководческий талант Сырского, введите его в ставку, придумайте ему в штатном расписании дополнительную строчку, и всё, работаете. По крайней мере, этого отрицательного реноме Сырского, который не считается с потерями, выполняя любую задачу политиков, его бы не было», – указал Трухан.