Сырский готовится к воздушному десанту в российский тыл

Олег Кравцов.  
12.02.2024 11:19
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У ВСУ накопилось достаточное количество вертолетов для осуществления тактических воздушных десантов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.

У ВСУ накопилось достаточное количество вертолетов для осуществления тактических воздушных десантов. Об этом, передает...

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«Сырский просит у Запада вооружения, которые необходимы для высадки тактических воздушных десантов в глубине обороны противника. Он как главком ВСУ уже скоро потребует морские дроны, которые, по его мнению, могут быть эффективны в Черном море против российских военных кораблей», – сказал Шульгин «Независимой газете».

Он обращает внимание на то, что для Киева при посредничестве США готовятся поставки шести военно-транспортных вертолетов Ми-17 из Эквадора и такого же количества многоцелевых вертолетов Westland Sea King Mk 41 из Германии.

«ВСУ почти не используют сейчас вертолеты в зоне конфликта. Но их в ВСУ с учетом поставок от Запада накопилось на несколько полков, 60–70 единиц. А это один из признаков возможности их массового использования для осуществления тактических воздушных десантов», – полагает полковник.

Впрочем, экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев говорит, что в России понимают, чего от ВСУ следует ожидать в ближайшем будущем.

«Неслучайно министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил 10 января выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников», – сказал Неткачев.

Он предупреждает, что к новым кадровым назначениям в ВСУ «надо относиться со всей серьезностью».

«Анатолий Баргилевич, которого Сырский назначил главой Генштаба ВСУ, имеет опыт штабной работы. А будучи командующим Силами территориальной обороны, он умеет и знает, как взаимодействовать с резервистами, мотивированными на защиту своего региона», – добавил Неткачев.

По его словам, теперь подразделения теробороны могут ввести в основной состав ВСУ, чтобы покрыть дефицит личного состава.

«Таким образом, в Генштабе ВСУ будут сейчас организовывать мобилизационную работу не только в войсках, но и среди гражданского населения», – резюмировал генерал.

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