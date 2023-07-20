Сырский объявил Артемовск полуокруженным, но не смог гарантировать взятие города

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вооруженные формирования Украины ведут наступление и ежедневно продвигаются на расстояние от 0,5 до 1 километра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский, курирующий украинское наступление на Артемовском направлении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вы понимаете, мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей действительности это практически нереально. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении сосредоточены основные силы русской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та обширная территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Потому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось. Кроме того, русские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное – значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов русских», – пожаловался Сырский в интервью «ВВС-Украина.

При этом он говорит, что ВСУ двигаются вперед.

«Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км», – заявил генерал.

Правда, он не стал напоминать, что на вверенном ему направлении ВСУ не смогли за более чем месяц наступления занять ни одного населенного пункта.

«Поэтому у нас выходит, что на ряде направлений, начиная от Купянска до Лимана, мы ведем оборонительные действия. Также мы ведем оборонительные действия и вокруг Бахмута. Впрочем, в настоящее время мы перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов. И таким образом создание условий для взятия его в окружение», – отметил главком сухопутных войск ВСУ.

Впрочем, отвечая на вопрос, является ли его целью отвоевать город, он лишь сказал:

«Я бы хотел это сделать».

Примечательно, что если ранее украинские спикеры объясняли сдачу Артемовска тем, что город якобы не имеет стратегического значения, то теперь Сырский с этим не соглашается.

«В первую очередь, Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий», – опасается генерал.

По его словам, сейчас созданы все условия, «чтобы нам вернуть этот город».

«Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться», – резюмировал Сырский.