Сырский ослабил Донецкий фронт ради того, чтобы сохранить кресло главкома ВСУ, – Луценко

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 11:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Главком ВСУ Александр Сырский был на грани увольнения в августе, поэтому пошел на вторжение в Курскую область, чтобы сохранить за собой кресло. Однако, это произошло за счет ослабления Донецкого направления, и была ли цена оправданной – пока непонятно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский был на грани увольнения в августе, поэтому пошел на вторжение...

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«По моей информации, все это, к сожалению, произошло присущим украинской власти образом. В августе месяце главнокомандующий Сырский получает информацию, что его собираются снимать. Все это знаем хотя бы по активности дрона Марьяны, которая днем и ночью бомбит главкома Сырского и его окружение, и он принимает решение предложить президенту Зеленскому победу. Он ее разработал, предложил и реализовал. Эта победа в Курске, кроме всех мной названных позитивов, не дает возможность его взять. Более того, он фактически перебил стратегию Ермака на переговоры с участием России с референдумом, очевидно, под не совсем приемлемые для Украины условия, потому что референдум объявляют тогда, когда хотят на народ переложить все ошибки политиков. Но теперь стоит вопрос – какой ценой? Ценой, очевидно, ослабления Донецкого направления», – заявил Луценко.

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