Сырский положил в Бахмуте 50 тысяч украинцев. Такой нужен Зеленскому

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Смена главкома ВСУ связана со сменой тактики на линии боевого столкновения. Украина переходит в оборону, и во главе ее должен стоять человек, который будет любой ценой удерживать участки фронта, не жалея солдат.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, они слишком долго согласовывали эту смену, и добились того, что у Госдеп США сделал заявление, что, дескать, смена командующего украинскими войсками это внутриукраинское дело. В общем, то есть, все этапы согласований прошли, и Зеленскому разрешили уволить Залужного», – отметил Живов.

«Бойцам вообще плевать на Залужного, Зеленского, Сырского. Наши бойцы там за победу России, и им вообще без разницы, какая у врага будет фамилия. Если бы это были не украинские фамилии, а британские или французские, было бы приятнее воевать намного», – добавил Живов.

По его словам, конфликт между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным рос пропорционально политическому весу и амбициям последнего.

«Что касается их конфликта, то я вижу, что причины увольнения Залужного политические. Он по всем рейтингам чуть ли не обходил Зеленского, а политический конкурент за месяц до отменённых выборов, под контролем которого находится армия, которая является сейчас главным и чуть ли не единственным источником легитимности на Украине – это колоссальный риск. Поэтому Зеленский, чтобы в один момент не увидеть танки на Крещатике, повёрнутые к нему дулом, решил своевременно слить политизированного военного, и заменить его тем военным, который не имеет своих политических амбиций, не имеет никакой популярности в обществе и всегда и с удовольствием подчиняется вышестоящему руководству – это Сырский», -указал обозреватель.

Помимо отсутствия политических амбиций, у Сырского есть еще одно преимущество – ему не жалко людей.

«Как выяснилось, его прозвали «генерал 200» за неоправданно большое количество потерь личного состава на тех участках, где он ведёт боевые действия. И, на мой взгляд, это политически целесообразные для Киева действия. Потому что 2024 году они переходят к стратегической обороне, и им нужно будет упираться на каждом участке фронта, не жалея солдат. Так же, как они упирались в том же Бахмуте, откуда у Сырского еще одно прозвище «бахмутский мясник». Он там положил огромное количество людей. По данным ныне покойного Евгения Викторовича Пригожина, около 50 тысяч человек погибло в боях за Бахмут с украинской стороны. Видимо, Зеленскому нужен аполитичный, хорошо подчиняющийся беспощадный генерал, который будет цепляться за каждый участок фронта. Думаю, это все причины, по которым произошла смена главнокомандующего вражеской армией», – заключил Живов.